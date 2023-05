Filho de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez veste camisa do Barcelona

Aembora Cristiano Ronaldo é uma lenda de Real Madridum de seus filhos optou por usar um Barcelona camisa réplica.

É claro que as crianças não se importam com as rivalidades esportivas tanto quanto os adultos e sua natureza despreocupada significa que vestirão a camisa que mais gostarem.

No caso de um dos ronaldo‘s kids, essa é a camisa Blaugrana da atual temporada.

Georgina Rodrigueza influencer e companheira do futebolista português, partilhou um vídeo com três dos seus filhos a saltarem na cama ao som de uma música do ‘The Super Mario Bros. Movie’.

Nela, uma das crianças está usando o Barcelona camisa, embora seus filhos também tenham sido vistos vestindo outros tops de futebol ao longo dos anos, incluindo os de Real Madrid e a seleção portuguesa.

A importância da família para Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo deixaram claro nas redes sociais em várias ocasiões o quanto a família é importante para eles.

É por isso que muitas vezes decidem compartilhar alguns dos momentos que desfrutam com seus filhos com seus milhões de seguidores.

Além da fama e dos vários compromissos, a prioridade é aproveitar o tempo com os filhos.

Cristiano Ronaldo foi uma pedra no sapato do Barcelona

Cristiano Ronaldoagora com Al Nasserjogou contra Barcelona 34 vezes na carreira, com 10 vitórias, nove empates e 15 derrotas.

O português marcou um total de 20 gols contra Barcelona em sua carreira, muitas vezes provando ser uma pedra no sapato do clube catalão.