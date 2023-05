Filhos de Britney Spears planejam se mudar para o Havaí com o pai, Kevin Federline

Britney Spears ‘ dois filhos não querem mais nada com Los Angeles e planejam se mudar para o estado de Aloha para uma vida mais privada, longe da atenção que gira em torno de sua mãe … de acordo com fontes com conhecimento direto.

Nossas fontes dizem que querem uma resposta de Britney até o final da semana. Se Britney se opuser, Kaplan irá ao tribunal e pedirá permissão ao juiz… e dado que Britney não vê as crianças há mais de um ano e as crianças querem deixar a cidade, é provável que o juiz permita a mudança.

Nos disseram que é improvável que o caso acabe no tribunal e que Britney concorde com a mudança.

Nossas fontes dizem que Victoria tem uma oferta de emprego em uma universidade no Havaí, Kevin também tem oportunidades de DJ lá e as crianças estão ansiosas para fazer a mudança. Somos informados de que eles planejam deixar LA para o Havaí em algum momento de julho.

As crianças estão com Kevin e Victoria 100% há muito tempo, então a mudança não seria perturbadora.

Conforme informamos, Jayden e Sean não estavam no casamento de Britney ano passado… e meses depois, ela abordou as dificuldades no relacionamento com os filhos zombando do desejo de Jayden que ela melhore.