Fim de semana do Memorial Day recebe as celebridades mais quentes de Hollywood em trajes de banho

O fim de semana do Memorial Day chegou e se foi sem falta de corpos quentes em exibição dos melhores de Hollywood … sem medo de exibir um pouco de pele antes do verão.

Embora o clima possa ter sido um pouco complicado aqui em LA – com muitas nuvens – isso não impediu que os famosos vestissem seus trajes de banho e se molhassem na água em locais de férias ao redor do mundo.

Leo DiCaprio dar Irina Shayk foram vistos na Itália vivendo sua melhor vida de praia … e em outros lugares, outras celebridades estavam exibindo suas figuras de verão. Kara Del Toro estava arrasando com um biquíni… e até Tom Brady ex de Para Gisele foi visto espirrando em algum H20 salgado.

Kristin Cavallari, enquanto isso, estava curtindo sua piscina em sua casa no Tennessee – o que, sem dúvida, parece um pouco mais de verão do que SoCal no momento. Como dissemos, as nuvens simplesmente não vão embora… o que provavelmente explica porque quase todo mundo estava fora da cidade.