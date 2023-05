Fim de Semana no Sul do Brasil Será Influenciado por Temperaturas Frias e Chuvas

A parte sul do país experimentou tempo aberto, ensolarado e seco nos últimos dias. Mas, aqueles que não gostam de clima quente e seco não precisam se preocupar, e quem gosta deve aproveitar ao máximo enquanto pode, porque o modelo de previsão numérica ECMWF prevê que o verão terminará em breve. Isto porque, o frio e a chuva deverão determinar o final de semana no Sul do Brasil.

Qual fator climático está se formando que causará as mudanças no tempo?

No final da semana, um ciclone irá formar-se ao largo da costa Sul, trazendo consigo uma frente fria que acabará com o tempo quente.

Assim, um ciclone extratropical que está se formando sobre o Oceano Atlântico Sul e sua frente fria associada trará chuva e nuvens de volta ao hemisfério sul. Particularmente ao Rio Grande do Sul, durante o final de semana e o início da próxima semana.

A mudança climática deve atingir os estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná ao longo deste fim de semana como resultado de um ciclone tropical em desenvolvimento.

Inicialmente ocorrerá chuvas torrenciais a partir desta sexta-feira

A princípio, os acúmulos de chuva até domingo, dia 28 de maio, sugerem que os valores podem se aproximar ou até ultrapassar 100 mm em todo o Hemisfério Sul durante esse período.

Espera-se que o sistema climático traga fortes tempestades, chuvas fortes e temperaturas frias para os três estados, principalmente no sábado e no domingo. Há chance de inundações, quedas de árvores, falta de energia e danos às colheitas.



A frente fria vem se formando no Rio Grande do Sul desde quinta-feira, dia 25 de maio, bloqueando efetivamente o sol durante a maioria do dia. As tempestades devem atingir todo o estado do Rio Grande do Sul na sexta-feira, dia 26 de maio, dia em que o sistema começa a operar oficialmente.

A chuva deve durar todo o final de semana e há possibilidade de fortes rajadas de vento e falta de energia. Este sistema também fará com que as temperaturas caiam significativamente.

A previsão indica que os temporais irão atingir os estados de Santa Catarina e Paraná, um dia depois, no sábado, dia 27. Chuvas acumuladas de até 100 mm, rajadas de vento e granizo estão previstas para o final de semana nos dois estados.

Depois da chuva, vem o frio

Apesar da atenção que o avanço das chuvas atraiu, o foco agora está voltando para a massa de ar frio que deve reduzir drasticamente as temperaturas em todo o Brasil. De acordo com Climatempo, essa frente fria tem características de inverno, e tudo indica que sua forte massa de ar ártico poderá abrir caminho pelo interior do Brasil.

A empresa de previsão concorda com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que o ar frio se espalhará para o sul e sudeste do país na próxima semana. A possibilidade da primeira geada do ano pode se estender até Rondônia e Acre devido ao avanço do ar frio também é destaque.

Segundo o Inmet, ainda é cedo para estimar os valores de temperatura com muita precisão. Porém, já é possível afirmar que a queda de temperatura no Sul do Brasil já deve começar no sábado, dia 27 de maio. Já nos estados do sudeste, essa queda de temperatura está prevista para começar no domingo, dia 28 de maio.

Não só as temperaturas caem nesses estados, como também caem para 11?°C em Curitiba no domingo, 28 de maio, e máximas de 18 graus Celsius. O mau tempo durante todo o fim de semana tem potencial para causar inundações, quedas de árvores, falta de energia e danos às colheitas na metade sul do país.

As previsões sugerem que o atual padrão de frio e umidade persistirá na próxima semana. Isso significa que o sol e o calor estarão ausentes do Hemisfério Sul até o final do mês.

Espera-se que a próxima semana tenha uma continuação da tendência de resfriamento, com geadas se formando na primeira semana de junho.

Conclusão

Por isso, a recomendação é se proteger das chuvas e tempestades o melhor que conseguir. Dessa forma, deve evitar ficar em locais abertos, abrigar-se da chuva em locais seguros, e ficar atento aos alagamentos.

Quanto ao frio intenso que está previsto, a recomendação é procurar permanecer em locais aquecidos, vestir-se bem, e evitar ficar em locais totalmente fechados.

Essas mudanças bruscas de temperatura tendem a ser muito prejudiciais para as pessoas. Portanto, o melhor que se tem a fazer, é cuidar da saúde, se expondo às mudanças de tempo somente o necessário.