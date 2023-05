Finais da NBA: quantas vezes o Nuggets chegou às finais da conferência?

By derrotando o Los Angeles Lakers em 23 de maio, o Denver Nuggets garantiu seu lugar nas finais da NBA de 2023-2024.

Isso representa um marco significativo para o pepitas, já que é a primeira vez que chegam à final em seus 56 anos de história. O sucesso da equipe pode ser atribuído às excepcionais habilidades de jogo de Nikola Jokicconhecido como Coringa, e o impressionante desempenho de pontuação de Jamal Murray.

Quantas vezes o Nuggets chegou às finais da conferência?

O pepitas chegaram às finais da Conferência Oeste cinco vezes, em 1978, 1985, 2009, 2020 e 2023. No entanto, eles não conseguiram superar seus oponentes até este ano, quando venceram o Lakers em quatro jogos.

Em 1978, o pepitas perdeu em seis jogos para o Seattle Supersonicscomo Fred Brownpontuação consistente e marvin webstero jogo de mão dupla provou ser demais para Denvercraques de Dan Issel e David Thompson.

Sete anos depois, o pepitas foram derrotados em cinco jogos pelo eventual campeão, o Los Angeles Lakers. Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar liderou o dominante Showtime Lakers, despachando facilmente o sub-tripulado Denver esquadrão liderado por Alex inglês.

Em 2009, o pepitas teve uma de suas melhores chances de ganhar o Troféu Larry O’Brien na história da franquia. Com o talentoso Carmelo Anthony e forte liderança veterana de jogadores como Nenê e Chauncey Billupseles enfrentaram Kobe Bryant e a Los Angeles Lakers. A série estava empatada em 2 a 2, mas KobeO brilhantismo de levou seu time às vitórias nos Jogos 5 e 6.

O pepitas teve um desempenho inovador na bolha durante os playoffs de 2020. Jamal Murraydesempenhos excelentes de impulsionou a equipe, e eles representavam uma ameaça para Lebron James‘ busca do campeonato. No entanto, a experiente dupla de Lebron James e Anthony Davis provou ser formidável demais para os jovens pepitase foram eliminados em cinco jogos, com o ímpeto interrompido por Anthony Davis‘ buzzer-beater no Jogo 2.