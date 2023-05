Finais da NBA: Quantos oitavos-de-chave chegaram às finais dos playoffs?

Tele calor de Miami estão prestes a chegar às finais da NBA, já que estão vencendo por 3-2 nas finais da Conferência Leste contra celtas de Boston. Isso marcaria Miamia segunda participação do ‘s nas finais desde 2020.

MiamiA jornada do clube na pós-temporada começou no torneio play-in, onde inicialmente sofreu uma derrota para o Atlanta Hawks.

Shakira torce por seu time favorito da NBA, o Miami Heat, na final da Conferência Leste contra o Celtics

No entanto, eles se recuperaram com uma recuperação notável no quarto período contra o búfalos de Chicagogarantindo a oitava colocação nos playoffs e então fizeram história como o primeiro time do torneio play-in a vencer uma série de playoffs ao derrotar o Milwaukee Bucks.

Quantos oitavos-de-chave chegaram às finais da NBA?

Se o Aquecer conseguir fechar a série contra Bostoneles se tornariam apenas o segundo oitavo cabeça-de-chave na história da NBA a chegar às finais.

O primeiro time a conseguir esse feito foi o de 1999 New York Knicks durante uma temporada encurtada devido a um bloqueio de jogador, que resultou em times jogando apenas 50 jogos na temporada regular.

O Knicks perturbar o melhor calor de Miami na primeira rodada, mas acabou perdendo para o incentivo de São Antônio nas finais da NBA em cinco jogos.

O Miami Heat está fazendo história

Miamia vitória de dólares nos playoffs deste ano marcaram apenas a sexta vez na história da NBA que um oitavo cabeça-de-chave eliminou um primeiro cabeça-de-chave e passou da primeira rodada.

Liderado por Jimmy Butlerdesempenhos excepcionais, o Aquecer conseguiu superar o formidável Milwaukee Bucks em cinco jogos.

Agora, eles estão tentando terminar o trabalho contra o celtas de Bostondepois de perder os últimos dois jogos.

“Sempre vamos nos manter positivos sabendo que podemos e vamos vencer esta série”, disse. Mordomo disse após a derrota no jogo cinco.

“Teremos apenas que fechá-lo em casa.”