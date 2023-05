Fique Atento! Foxtime Está Oferecendo Vagas de Emprego em São Paulo e Minas Gerais!

Conheça a lista de postos de trabalho disponíveis e não fique aí parado (a)!

A Foxtime, consultoria de RH e BackOffice Outsourcing que integra soluções especializadas para os 3 principais pilares das empresas (Finanças, Pessoas e Administrativo), está com algumas excelentes oportunidades de emprego. Dessa maneira, se você está em busca de uma recolocação no mercado, vale a pena conferir a lista abaixo:

Analista Desenvolvedor Full Stack Asp.NET – Belo Horizonte – MG – Desenvolvedor;

Chapeiro (a) – Valinhos – SP – Cozinha;

Auxiliar de Cozinha – Valinhos – SP – Cozinha;

Cozinheiro (a) – Valinhos – SP – Cozinha;

Analista de Departamento Pessoal – Belo Horizonte – MG – Departamento Pessoal;

Garçom – Santo André – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Gerente Geral – Padaria (Embu Das Artes) – Embu – SP – Padaria;

Assistente de DP – Adamantina – SP – Departamento Pessoal;

Controlador (a) de Acesso – São Paulo – SP – Zeladoria;

Barista – Valinhos – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Auxiliar de Escritório – Carteira – São Paulo – SP – Administração Geral;

Auxiliar de Vendas – São Paulo – SP.

Mais sobre a Foxtime

Sobre a Foxtime, é interessante destacar que, em resumo, estamos falando de uma consultoria de BackOffice Outsourcing que integra financeiro, pessoas e administrativo para promover impacto social e econômico que transforme o futuro de indivíduos e empresas através de soluções e serviços nesses segmentos.

Isto é, para agir com responsabilidade social e econômica, trabalha não somente negócios, mas também pessoas. Por isso, realiza um atendimento ético e humano em todos os relacionamentos que mantém, mas sempre com um olhar estratégico para potencializar empresas e seus resultados com atitude proativa e transparente.

Como se candidatar em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas da Foxtime já foi exposta, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, basta conferir diariamente o Notícias Concursos!