FliPenedo 2023 homenageia alagoanos Ernani Méro e Jorge de Lima

Os escritores alagoanos Jorge de Lima e Ernani Méro são os grandes destaques da Festa Literária de Penedo em 2023, evento que tem programação diversificada e totalmente aberta ao público até o próximo sábado, 06.

A poesia de Jorge Lima foi assunto de mesa temática realizada no primeiro dia da FliPenedo e volta ao palco do Theatro Sete de Setembro nesta quinta, 04, no mesmo local, debate sobre os “130 anos de Jorge de Lima” com Milton Rosendo, Niraldo Farias e José Inácio.

Na sexta, 05, o ator Chico de Assis entra em cena, apresentando “Jorge de Lima e a Invenção da Poesia” no Centro de Convenções e Eventos, o antigo Cinema São Francisco, em cinco momentos (8h, 9h30, 14h, 15h30 e 19h).

A segunda edição da FliPenedo também enaltece a obra do penedense Ernani Méro, professor e pesquisador com diversos livros publicados, entre eles a referência em pesquisa “História do Penedo”.

O legado de Ernani Méro e a importância de sua produção intelectual foi tema da palestra ministrada por Ricardo Méro, Procurador Geral do Município e filho do homenageado, discurso que pode ser conferido no link abaixo.

ERNANI MÉRO, Vida e Obra