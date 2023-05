Fluency Academy oferece oportunidades de emprego no Paraná

A Fluency Academy, empresa do ramo de idiomas que nasceu com a missão de tornar o Brasil e o mundo lugares melhores, transformando a barreira da comunicação em uma ponte para novas experiências, está contratando no mercado.

Sendo assim, antes mesmo de falar mais sobre a companhia que iniciou sua jornada como curso online de inglês em 2017, confira a lista de vagas ofertadas:

Analista Financeiro | Contábil Sênior – Curitiba – PR – Efetivo;

Líder Comercial | Inside Sales B2C – Curitiba – PR – Efetivo;

Atendimento & Experiência do Cliente – Curitiba – PR e Remoto – Efetivo;

Professor(a) de Conversação de Inglês – Trabalho Remoto – Freelancer: Ensinar habilidades básicas, intermediárias e avançadas do idioma, incluindo leitura, escrita e conversação; Executar aulas de forma eficiente usando a nossa metodologia de acordo com o conteúdo da aula; Dentre outras.

Mais sobre a Fluency Academy

Contando mais sobre a Fluency Academy, vale a pena ressaltar que a rede oferece cursos em nove idiomas para alunos brasileiros e quatro idiomas para alunos falantes de espanhol. Tem também uma plataforma de conversação com professores incríveis e uma trilha de conteúdos pensada no aluno.

Com seu método exclusivo, desafia o ensino tradicional e torna o aprendizado de uma nova língua fácil e divertido. Atualmente, conta com mais de 170.000 alunos ao redor do mundo e a empresa está em constante crescimento. Por isso, procura pessoas inovadoras, comprometidas, curiosas e apaixonadas por pessoas e pela educação para se juntar ao time.

Como se inscrever?

Agora que a lista de vagas já foi detalhada, a candidatura é feita de forma sossegada. Você precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Quer ficar sabendo de outras novidades referentes a empregos em solo brasileiro? Basta conferir diariamente o Notícias Concursos!