Fonseca Supermercado Anuncia Abertura de Vagas em São Paulo e Minas Gerais

O Fonseca Supermercado, rede de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (supermercados), está procurando novos profissionais para preencher seu time. Sendo assim, antes de falar mais sobre, confira quais são as oportunidades em aberto:

Ajudante de Padaria – São João da Boa Vista – SP – Padaria;

Ajudante de Padaria – Poços de Caldas – MG – Padaria;

Padeiro (a) – São João da Boa Vista – SP – Padaria;

Padeiro (a) – São José do Rio Pardo – SP – Padaria;

Operador (a) de Caixa – Poços de Caldas – MG – Atendimento;

Operador (a) de Caixa – São José do Rio Pardo – SP – Atendimento;

Ajudante de Açougueiro – São José do Rio Pardo – SP – Açougue;

Analista de Recursos Humanos – São José do Rio Pardo – SP – Recursos Humanos;

Fiscal de Caixa – Pirassununga – SP – Lojas / Shopping;

Fiscal de Caixa – São José do Rio Pardo – SP – Lojas / Shopping;

Repositor de Supermercado – São José do Rio Pardo – SP – Distribuição;

Subgerente de Loja – São João da Boa Vista – SP – Lojas / Shopping;

Subgerente de Loja – Mococa – SP – Lojas / Shopping;

Subgerente de Loja – Poços de Caldas – MG – Lojas / Shopping;

Subgerente de Loja – São José do Rio Pardo – SP – Lojas / Shopping.

Mais sobre o Fonseca Supermercado

Sobre a rede, é interessante frisar que o Fonseca Supermercado possui 9 lojas, sendo três em São José do Rio Pardo, uma em Poços de Caldas, uma em Pirassununga, uma em Santa Cruz das Palmeiras, uma em Mococa, uma em Porto Ferreira e uma em São João.

Além disso, seu principal objetivo é o bom atendimento aliado a alta qualidade e claro, preços competitivos. Isto é, aplicando a tecnologia a serviço de seus clientes e colaboradores com toda infraestrutura desde o recebimento das cargas até a mesa dos clientes.

Como se inscrever?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, etc..) com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!