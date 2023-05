Forte é favorito por 3-1 para Kentucky Derby em Churchill Downs

Todd Pletcherpotro treinado Forte e Brad CoxA potranca Wet Paint é a favorita da linha matinal, respectivamente, para o 149º Kentucky Derby e Kentucky Oaks em Churchill Downs.

Forte, o campeão de 2 anos de idade cujos 190 pontos lideraram a trilha de qualificação do Derby, empatou o 15º posto com probabilidades de 3-1 na segunda-feira para a corrida principal de $ 3 milhões para crianças de 3 anos. Ele traz uma sequência de cinco vitórias consecutivas e venceu seis das sete partidas, incluindo o Florida Derby do mês passado, vencido por uma distância sobre Mage, que largará do 8º post com chances de 15-1.

O Stablemate Tapit Trice é a segunda escolha de 5-1 depois de empatar o posto nº 5 na segunda-feira, com o Anjo do Império de Cox (154 pontos) a terceira escolha de 8-1 depois de empatar o posto nº 14.

Wet Paint liderará o Oaks de $ 1,25 milhão de sexta-feira do posto nº 7 com chances de 5-2. Uma das três potras treinadas por Cox, nascido em Louisville, entre 14 participantes para a corrida de 1 1/8 milha, ela venceu todas as três largadas este ano e entra com vitórias consecutivas de Grau 3 em Fantasy e Honeybee, respectivamente, em Oaklawn Park.

Stablemate Botanical é a segunda escolha de 4-1 do posto nº 6, com Southlawn do treinador Norm Casse a terceira escolha de 8-1 do posto nº 4.

Qualquer suspense sobre onde Forte começaria a corrida de 1/4 de milha desapareceu rapidamente quando o filho de Violence e Rainha Caroline por Blame foi chamado com a primeira pílula retirada. Isso também aliviou Pletcher, um membro do Hall da Fama, do estresse depois que Mo Donegal e Known Agenda começaram os dois últimos Derbys na grade. Eles terminaram em quinto e nono, respectivamente.

O bicampeão do Derby também não reclamou com os empates de Tapit Trice e Kingsbarns, uma escolha de 12 a 1 do posto nº 6. Ambos estão com 3 a 0 aos 3 anos de idade e vêm de vitórias no Blue Grass (Keeneland) e no Louisiana Derby, respectivamente.

“Acho que é diferente com aquele (posto) com o novo portão de largada”, disse Pletcher. “Mas, ainda assim, senti que nos custou uma posição ou duas no ano passado e no ano anterior. Então, estou feliz por sair de lá e muito satisfeito com as três posições de posto.”

Enquanto isso, Cox espera que a força nos números ganhe sua primeira vitória definitiva no Derby pouco mais de 15 meses desde que Mandaloun foi elevado à vitória de 2021 após o teste de drogas pós-corrida de Medina Spirit falhar.

Angel of Empire certamente tem as credenciais após sua vitória de 4 comprimentos no Grade 1 Arkansas Derby. Ele tem duas vitórias e uma segunda aos 3 anos de idade e um posto sólido apenas duas posições à direita do companheiro de estábulo Jace’s Road (50-1). Esses postes podem compensar o pavor de Cox depois que Hit Show (30-1) e Verifying (15-1) atraíram os postes nº 1 e 2, forçando ambos a evitar serem amontoados contra a grade do portão.

“Angel of Empire, acho que é um bom empate”, disse Cox. “(Jockey) Flavien (Prat) será capaz de interromper a corrida e conseguir uma boa posição no meio do pelotão. É isso que estou imaginando. Jace’s Road provavelmente será colocado mais à frente do que Angel of Empire. Espero que ele consiga se colocar sozinho na mistura.”

Wet Paint e Botanical têm vagas decentes em Oaks, oferecendo a Cox duas boas chances de vencer a corrida pela terceira vez em seis anos.

Quando é o Kentucky Derby?

O horário de postagem para o Derby é 18h57 ET no sábado. The Oaks sai na sexta-feira às 17:51 ET.

O campo do Kentucky Derby do rail com probabilidades: Hit Show (30-1); Verificando (15-1); Dois Phil’s (12-1); Jogo de Confiança (20-1); Tapit Trice (5-1); Kingsbarns (12-1); Reencarnar (50-1); Mago (15-1); Skinner (20-1); Movimento Prático (10-1); Desarmar (30-1); Estrada de Jace (50-1); Sol Trovão (50-1); Anjo do Império (8-1); Fortaleza (3-1); Levante Caim (50-1); Derma Sotogake (10-1); Rocket Can (30-1); Senhor Miles (30-1); Continuar (50-1). Também elegível: Cyclone Mischief (30-1); Herói Mandarim (20-1); Rei Russel (50-1).