Fortuna da juíza Judy: Quanto ela ganhou em seu programa e como ela gasta?

Juiz Judycujo nome verdadeiro é Judy Sheindlinacumulou uma impressionantepatrimônio líquido de $ 440 milhões através de sua carreira imensamente bem-sucedida como jurada de TV. Conhecida por sua abordagem sensata e conselhos jurídicos rigorosos, Juiz Judy tornou-se a mulher mais bem paga da televisão americana. Este artigo explora como a juíza Judy construiu seu patrimônio líquido e fornece informações sobre como ela escolhe gastar sua riqueza.

O patrimônio líquido da juíza Judy é resultado de sua notável jornada como juíza na tela. Seu caminho para o sucesso começou quando um artigo sobre ela apareceu no Los Angeles Times em 1993, seguido por um segmento em “60 minutos”. Essa exposição levou a um contrato de livro com Harper Collinse seu livro, “Não faça xixi na minha perna e diga que está chovendo,” tornou-se um sucesso, vendendo quase 217.000 cópias.

Reconhecendo o potencial, caçadores de talentos Kaye Switzer e Senha Spreckman ofereceu à juíza Judy a oportunidade de presidir seu próprio série de tribunal em 1995. Esperando inicialmente que o programa durasse apenas algumas temporadas, a juíza Judy passou a apresentar o programa por 25 temporadas, tornando-se um dos programas de juízes mais antigos da história da TV. As distribuições do programa continuam a contribuir para seu patrimônio líquido.

Como a juíza Judy fez fortuna?

Durante o auge de sua carreira na TV, a juíza Judy ganhou um impressionante US$ 47 milhões por ano. Seu contrato permitia que ela trabalhasse apenas 52 dias por ano, com cada dia de gravação compreendendo de dez a doze casos. Isso significava que, em um único dia, ela filmaria episódios suficientes para uma semana, ganhando aproximadamente $ 900.000 por semana por seu papel como jurada de TV.

Em 2015, a juíza Judy ingressou no Guinness World Records como a juíza mais antiga da história da TV, consolidando seu status como uma figura icônica na indústria. Depois de concluir sua corrida em “Juiz Judy” em 2021, ela fez a transição para um novo programa chamado “Judy Justiça,” que vai ao ar IMDBTV, aumentando ainda mais seu sucesso financeiro.

Juiz Judy fez vários investimentos e aquisições notáveis, mostrando seu estilo de vida luxuoso. Seu portfólio imobiliário inclui propriedades como um $ 11 milhões cobertura e uma mansão próxima em Naples, Flórida. Ela também possui um $ 13,2 milhões mansão de nove quartos em Greenwich, Connecticut, e uma $ 10,7 milhões apartamento de cinco quartos em um condomínio fechado em Beverly Hills. Além disso, ela tem um duplex com quatro quartos no Upper East Side de Nova York.

Para facilitar sua viagem entre Los Angeles e Nova York, a juíza Judy possui um jato particular, garantindo conforto e comodidade. Ela também contratou consultores jurídicos de primeira linha para lidar com quaisquer questões jurídicas que surjam, ressaltando seu compromisso com a representação de qualidade.

Além de seus gastos pessoais, a juíza Judy gosta de mimá-la 13 netos, embora a extensão de sua indulgência permaneça um mistério. Ela cultivou amizades com várias celebridades de primeira linha, incluindo Bette Midler, Amy Poehler, Samuel L. Jacksone Rupamuitas vezes tratando-os com jantares luxuosos.