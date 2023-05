Fortuna da superestrela Billy Graham: Quanto dinheiro a estrela da WWE tinha no banco?

Cdescansa Superastro Billy Graham teve uma carreira prolífica na WWF antes de ser alterado para WWEembora tenha mantido suas finanças pessoais em sigilo, há uma estimativa de quanto dinheiro acumulou ao longo de sua carreira.

Billy Graham se interessou pelo fisiculturismo ainda jovem

Billy Graham nasceu em 7 de junho de 1943. Eldridge Wayne Coleman começou seu interesse pelo fisiculturismo profissional quando era criança e achava o levantamento de peso divertido. Além disso, ele se tornou um ávido leitor de revistas de fisiculturismo.

Com o crescimento, tornou-se campeão do arremesso de peso e gostava de boxear, chegou a participar do Luvas de Ouro de 1959 .

Graham era um atleta de coração, ele também tentou o Liga Canadense de Futebol antes de se tornar um lutador, mas as pessoas começaram a elogiar seus esforços de fisiculturismo.

Seguindo sua vocação, ele começou a lutar em 1969 e depois de algumas empresas de promoção, ele finalmente estreou na WWE quando foi chamado WWF (Federação Mundial de Wrestling) eventualmente, nos anos 80 e 90, alcançou a fama e seu estilo foi imitado por Steve Austin e Triple H.

Graham foi introduzido no WWE Hall of Fame em 2004 depois de lidar com uma doença hepática por algum tempo; ele acabou sendo hospitalizado por diferentes razões, incluindo doença hepática, cirrose, pneumonia, possível insuficiência cardíaca, hemorragia interna, e antes de falecer no ano passado, seus dedos dos pés foram amputados.

Graham faleceu na quarta-feira, 17 de maio de 2023, depois que ele foi retirado do suporte de vida

lutador lendário Ric Flair deu a notícia da morte de Graham no Twitter em 17 de maio com uma foto de Billy Graham com a legenda ‘O astro Billy Graham acabou de nos deixar OBRIGADO POR TODA SUA INFLUÊNCIA em minha carreira!’

Fortuna de Billy Graham: Qual é o patrimônio líquido de Billy Graham?

Graham era muito reservado sobre suas finanças pessoais, no entanto, sites de patrimônio líquido afirmam que ele tinha um patrimônio líquido de $ 5 milhões.