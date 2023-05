Fortuna de Austin Russell: Quanto dinheiro ele tem agora como dono da Forbes?

Eempreendedor Austin Russel nasceu em Newport Beach, Califórnia, Estados Unidos, em 13 de março de 1995. Hoje ele tem 28 anos.

Tecnologias Luminares, uma empresa de carros autônomos fundada e liderada por um empresário americano. A Luminar planeja abrir o capital em dezembro de 2020.

Russel chegou ao centro das atenções depois que sua empresa Tecnologias Luminares abriu o capital na Nasdaq por meio de uma fusão da SPAC em 3 de dezembro de 2020, que o tornou o bilionário mais jovem com 25 anos de idade no mundo, valendo $ 2,4 bilhões com uma pilha de 35%. Russel, um prodígio da ótica que desenvolveu a ideia do Luminar quando tinha apenas 17 anos enquanto estudava física na Universidade de Stanford.

Ele abandonou a Universidade de Stanford depois de receber uma bolsa no valor de $ 100.000 de Peter Thiel em 2012 para abrir sua própria empresa.

Fortuna de Austin Russell

Austin Russell, o CEO de 28 anos da Luminar Technologies, com sede na Califórnia, continua sendo o bilionário mais jovem do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 1,2 bilhãode acordo com o Relatório Hurun.