Fortuna de Ike Turner: Quanto a lenda da música tinha antes de falecer?

Ike Turner, nascido em 5 de novembro de 1931 em Clarksdale, Mississippi, cresceu tocando blues. Em 1956, ele conheceu uma adolescente e cantora chamada Anna Mae Bullock. Ele se casou com ela e ajudou a criar sua persona no palco, Tina Turner. Os dois se tornaram a revista Ike & Tina Turner e criaram vários sucessos de R&B, incluindo “I Idolize You”, “It’s Go Work Out Right” e “Poor Fool.

O cover da dupla de Creedence Clearwater Revival’s “Maria Orgulhosa” ganharam seu primeiro e único prêmio Grammy juntos em 1971. Seu último hit juntos foi “Nutbush City Limits”, escrito por Tina e lançado em 1973. Turner morreu de overdose de cocaína em 12 de dezembro de 2007, em San Marcos, Califórnia.

https://www.youtube.com/watch?v=hzQnPz6TpGc

O relacionamento tempestuoso com Tina Turner

Ele encontrou Tina Turner quando ela tinha 17 anos em um clube em St. Louis (Missouri). Ele se casou com ela no México em 1962 e eles formaram o grupo Ike & Tina. Tiveram filhos juntos, divorciando-se em 1976 devido às contínuas agressões de Ike, que espancava e obrigava Tina a cantar doente e seu público e repetidas infidelidades com outras mulheres.

Ike Turner estava afundando em álcool e drogas. Ele foi preso várias vezes por posse de entorpecentes e passou 17 meses na prisão.

Em 1993 foi lançado o filme What’s Love Got To Do With It, retirado da autobiografia de Tina e dirigido por Brian Gibson, que narrou a vida de Tina Turner e no qual o ator Laurence Fishburne interpretou um violento Ike acusado de violência doméstica.

Patrimônio líquido de Ike Turner

Ike Turner é considerado um dos pioneiros do rock and roll dos anos 50, mas suas raízes estão no blues, ao qual ele voltou nos últimos dias de sua carreira. Ike é provavelmente mais conhecido por seu trabalho com sua então esposa Tina Turner. Na época de sua morte, sua fortuna era estimada em 500 mil dólares, segundo o site celebridadenetworth.com.

Ike Turner morreu de overdose acidental de cocaínadisse o médico legista de San Diego.

Turner, 76, foi encontrado morto em 12 de dezembro de 2007, em sua casa em San Marcos, condado de San Diego.