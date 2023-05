Fortuna de Jerry Springer: Quanto ele ganhou durante sua vida?

He nasceu Gerald Norman Springer em Londres, Inglaterra, em 1944, em uma família judia confusa em meio aos horrores do Holocausto que abalou a Europa durante a Segunda Guerra Mundial. A família em dificuldades tentou escapar na época e acabou conseguindo emigrar para os Estados Unidos quando Jerry tinha apenas 5 anos de idade. Estabelecendo-se nos Estados Unidos, seus pais; Richard e Margot Springer cuidaram para que ele recebesse uma educação. Ele estava matriculado na Forest Hills High School, no Queens, Nova Iorqueonde sua família se estabeleceu.

Começando sua busca política, ele se tornou membro do Partido Democrata, onde fez campanha para o senador Robert Kennedy. Isso foi depois que ele se juntou aos associados Grinker e Sudman para administrar um escritório de advocacia de 1973 a 1985. Depois que Kennedy foi assassinado, Springer ingressou no Cincinnati escritório de advocacia Frost & Jacobs.

Sua carreira política subiu para o próximo nível quando foi nomeado prefeito de Cincinnati em 1977, após uma vitória esmagadora. Ele não havia apenas deixado o blues para se tornar o prefeito de Cincinnati; Jerry foi eleito para o Câmara Municipal de Cincinnati em 1971.

O começo de seu show

Foi em 1991 que Springer’s programa de televisão homônimo começou. O programa, que inicialmente era uma versão mais longa de comentários e uma imitação de um talk show popular The Phil Donahue Show, transformou-se em uma sensação extraordinária com um pacote completamente novo e emocionante em cada episódio.

Os convidados do programa variavam de pessoas encharcadas. Na raiva reprimida de relacionamentos rompidos e brigas familiares para outras questões controversas, foi uma plataforma para eles discutirem publicamente suas diferenças. Trashing aqui se refere a confrontos violentos que podem levar a esmagamentos e espancamentos sem a presença do pessoal de segurança no set.

Para alguns espectadores, foi um mini “Wrestlemania” em que os lutadores (famílias furiosas, indivíduos) lutaram para chegar a um consenso não tão seguro com regulação leve por um árbitro (Jerry Springer).

A natureza rude e ignominiosa do programa não apenas atraiu milhões de telespectadores, mas aumentou sua audiência acima de outros programas proeminentes, incluindo The Oprah Winfrey Show. Outra versão do programa temático com um foco mais leve também foi ao ar no Reino Unido em 2005. Foi um grande sucesso, apesar de suas modificações.

Qual era o patrimônio líquido de Jerry Springer?

Jerry Springer era um apresentador de televisão americano nascido na Inglaterra que tinha um patrimônio líquido de $ 60 milhões na época de sua morte. jerry morreu em 27 de abril2023 aos 79 anos de idade de câncer pancreático.