Fortuna de Justin Thomas: endossos, investimentos e quanto dinheiro o jogador de golfe ganhou

Edesde que ele começou a jogar profissionalmente golfe para o GPA, Justin Thomas ascendeu para se tornar um dos melhores jogadores de golfe do mundo. Tornou-se profissional em 2013 e, desde então, o nativo da Flórida já conquistou oCampeonatos PGA de 2017 e 2022. Thomas está definitivamente entre os melhores do mundo e tem apenas 30 anos de idade. De muitas maneiras, Justin Thomas tem potencial para continuar jogando no mais alto nível por mais de uma década. Ele alcançou o primeiro lugar no ranking quando venceu esses torneios em 2017 e 2022. Sinônimo de sucesso, Justin Thomas também tem vários acordos de endosso e investimentos gerais que lhe deram sua fortuna.

Quanto vale Justin Thomas?

Vamos começar com seus acordos de endosso. Grandes empresas como Citigroup, Whoop, Netjets, Footjoy, Beats Electronics, Titleist, Troon, Lineage Logistics e Scotty Cameron atualmente os têm como atletas patrocinados. Em termos de investimento, mas as duas empresas nas quais ele é um grande investidor são duas empresas: LivPur Nutrition e Whoop. Atualmente morando em Júpiter, Flórida, Thomas tem uma casa luxuosa que comprou em 2016. É uma mansão de 700 pés quadrados que vale cerca de US $ 3.103.000.

Quando começou no golfe, Justin Thomas ganhou $ 150.000 em seu primeiro ano. Ao longo dos anos, ele aumentou seu patrimônio líquido em milhões. Só no ano passado, ele ganhou cerca de US $ 50 milhões em um único ano. Em termos de patrimônio líquido, Thomas ultrapassa $ 60 milhões em maio de 2023. Atualmente, Justin Thomas está classificado em 14º lugar no ranking da PGA, mas pretende permanecer no topo pelo maior tempo possível. Há muita competição saudável no mundo do golfe, parte da qual Justin Thomas é uma cara habitual em uma base constante.