Fortuna de Matt Harvey: Quanto dinheiro ele ganhou durante sua carreira?

Matt Harvey tem sido reconhecido como um bom arremessador não apenas por sua participação no New York Mets, mas também por diferentes franquias da MLB. Enquanto muitas pessoas falam sobre suas porcentagens, outras estão interessadas em quanto dinheiro ele ganhou durante sua carreira e qual é seu patrimônio líquido atual.

Matt Harvey apareceu no Met’s 2015 World Series

Matt Harvey foi muito bem em campo e rendeu a ele um bom dinheiro, tanto quanto ele foi capaz de gerar não apenas no salário do Met, mas nos enormes acordos de endosso ele obteve de outras marcas que queriam sua representação, incluindo o spray corporal Axe.

Harvey jogou pelo New York Mets, Los Angeles Angels, Kansas City Royals e Baltimore Orioles; de acordo com os números que ele ganhou mais de $ 31 milhões em sua carreirano entanto, há muitas despesas e outros gastos que levaram Matt a ganhar um patrimônio líquido de $ 8 milhões.

Valor do contrato de Matt Harvey

O primeiro contrato de Matt Harvey foi $ 2,5 milhões como um bônus de assinatura, depois disso, ele subiu na classificação e acabou fechando um grande contrato em 2016 ganhando $ 4,3 milhõese então aumentou a aposta com seu Contrato de 2017 que fechou o próximo com US$ 5 milhões para depois pular outra chave e assinar por $ 5,8 em 2018.

Depois do Mets, Matt Harvey alcançou um salário de agência gratuita de $ 11 milhões com o Los Angeles Angels para mais tarde acabar no Kansas City Royals por algumas centenas de milhares de dólares e depois fez uma saudação a Mary com o Baltimore Orioles e assinou por $ 1 milhão.

Se somarmos todos os seus ganhos ao longo do tempo, Harvey ganhou $ 31.845.822 acumulados em sua carreira na MLB.