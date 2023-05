Fortuna de Robert De Niro: Quanto o ator ganhou ao longo de sua carreira?

EUt foi recentemente conhecido que Robert De Niro tornou-se pai pela sétima vez na vida e as pessoas estão lutando para ver se ele tem dinheiro suficiente para sustentar esse novo filho. Todos querem saber quanto o lendário ator realmente vale depois de uma longa carreira na indústria de Hollywood. Não falaremos apenas sobre os ganhos de sua carreira como ator, mas também sobre todos os outros empreendimentos comerciais que o ajudaram a acumular sua fortuna ao longo dos anos. Nascido em 17 de agosto de 1943. Robert De Niro tem um total de três principais fontes de renda que consistem em sua carreira de ator, Nobu Hospitality (rede de restaurantes) e o famoso Tribeca Grill. Embora tenha ganhado dinheiro em muitos empreendimentos diferentes, essas são as três principais fontes de sua renda.

A carreira de ator de Robert De Niro

Robert De Niro não é apenas considerado um dos atores mais bem-sucedidos da história do cinema, mas também um dos mais ricos. Somente por sua carreira de ator, De Niro recebeu centenas de milhões de dólares ao longo das décadas. Somente no IMDB, De Niro tem 135 créditos pendentes em seu nome em uma ampla variedade de projetos diferentes. Entre seus melhores trabalhos, temos filmes como ‘Touro Indomável‘, ‘O Poderoso Chefão: Parte II’, ‘Taxi Driver’, ‘The Deer Hunter’ e muitos mais. De Niro ganhou o Oscar de Melhor Ator por sua atuação em ‘Touro Indomável’ e o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por seu papel como o jovem Vito Corleone em ‘O Poderoso Chefão: Parte II’.

Os impérios do cinema e da cadeia de restaurantes de De Niro

Em 1994, Robert De Niro co-fundou a bem-sucedida franquia de restaurantes Nobu Hospitality em Los Angeles. Agora ele se expandiu para outras cidades nos Estados Unidos e ele também é co-proprietário do Tribeca Grill na cidade de Nova York. Só por isso, sua fortuna aumenta ainda mais do que sua carreira como ator já lhe rendeu. No entanto, Robert De Niro também é conhecido por fundar a famosa Tribeca Enterprises em 2003. Isso inclui o Tribeca Film Festival, o Tribeca Film Festival International, o Tribeca Cinemas e o Tribeca Film, uma iniciativa de distribuição. Se você juntar tudo isso, a Forbes estima que Robert De Niro esteja com cerca de US $ 500 milhões, mais ou menos.