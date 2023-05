Fortuna de Scottie Scheffler: Quanto o jogador de golfe ganhou em torneios?

Scottie Scheffler é uma das estrelas em ascensão no Circuito PGAe ele vem ganhando as manchetes por suas performances impressionantes no campo de golfe.

O golfista de 27 anos já conquistou duas vitórias oficiais Circuito PGA eventos e ganhou mais de $ 10 milhões em prêmios em dinheiro apenas na temporada 2022-23. O patrimônio líquido de Scheffler varia de acordo com a publicação, mas estima-se que esteja entre $ 4 milhões e $ 18 milhões.

A chegada de Scheffler ao cenário do golfe foi cimentada no 2022 Mestres, onde garantiu sua primeira vitória em um grande torneio e vestiu a cobiçada jaqueta verde. Ele terminou o temporada 2021-22 com o maior prêmio em dinheiro já ganho em uma única temporada, e sua sequência de sucesso continuou na temporada atual.

Em 10 eventos, Scheffler já conquistou $ 11.631.495 em eventos oficiais do PGA Tour. Ele ganhou o WM Phoenix Aberto e Campeonato de Jogadoreso que lhe rendeu um grande prêmio de US$ 4,5 milhões. Ele também terminou entre os 10 primeiros em sete outros eventos, demonstrando sua consistência e habilidade.

Ganhos, realizações e perspectivas futuras de Scheffler no PGA Tour

No total, Scheffler ganhou cerca de $ 52.149.049 ao longo de sua carreira no PGA Tour, incluindo $ 33.182.382 em eventos oficiais do PGA Tour. Seus ganhos aumentaram constantemente ao longo dos anos, com seu maior pagamento chegando na temporada 2021-22, quando ele ganhou $ 14.046.909.

O sucesso de Scheffler no campo de golfe também o colocou em posição de se juntar a alguns membros da realeza do golfe no 2023 Mestres. Apenas três jogadores na história do Masters venceram o torneio em anos consecutivos e, se Scheffler continuar sua sequência de vitórias, ele pode se tornar o quarto.

Patrimônio líquido de Scheffler espera-se que continue a crescer enquanto ele cimenta seu lugar entre os melhores jogadores de golfe do mundo. Com suas performances impressionantes e ganhos consistentes, ele é um jogador a ser observado nos próximos torneios.