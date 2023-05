Francia Raisa, doadora de órgãos de Selena Gomez, evita perguntas sobre amizade

Francia Raisa está jogando sombra séria em relação a sua ex-amiga e receptora de rim, Selena Gomez … esquivando-se de perguntas de todas as maneiras possíveis sobre se eles ainda estão em boas relações.

A estrela de “How I Met Your Father” estava levando seus cachorros para passear no domingo em Studio City quando ela foi questionada sobre seu relacionamento com Selena ter piorado – mas ela repetidamente, e não tão sutilmente, mudou de assunto.