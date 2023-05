Francia Raisa, doadora de Selena Gomez, chateada por ela beber após o transplante de rim

Francia Raisa parou de falar com Selena Gomez porque SG não parava de beber depois que ela lhe deu um rim … pelo menos, de acordo com o pai de sua ex-amiga, El Cucuy .

Durante a entrevista, ele foi questionado por que sua filha não foi incluída no tão esperado documento de Selena, “Selena Gomez: My Mind & Me”. Ele disse à agência que não era segredo o que aconteceu entre eles e acrescentou … é exatamente o que acontece com amor, dinheiro e fama.