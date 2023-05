Francis Ngannou ainda quer luta de Jon Jones na promoção cruzada UFC-PFL

Francisco Ngannou contra Jon Jones pode estar em aparelhos de suporte de vida, mas não está morto … e se o UFC está disposto a promover um evento cruzado com o PFL, “The Predator” diz que só precisa de alguns meses para uma briga com o homem mais acreditado é o maior de todos!

“Até que eles queiram usar Jon Jones como alavanca para me jogar e isso não era algo que iria acontecer. A luta de Jon Jones não estava vindo apenas como uma luta”, disse Francis, acrescentando … “Ele veio com cordas anexado. Isso é o que eu diria. A luta de Jon Jones estava vindo com amarras, que era o que eu não aguentava assim.

Apesar do fato de Ngannou ser agora com PFL e é provável que o inferno congelasse antes que as empresas trabalhassem juntas, isso não impediu que as duas estrelas do MMA continuassem a falar uma sobre a outra.