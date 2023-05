Francis Ngannou assina com PFL, estreia prevista para 2024

O PFL ganhou o sorteio de Francis Ngannou.

A promoção baseada em torneios anunciou sua grande contratação na terça-feira via The New York Times, encerrando quatro meses de especulação sobre o próximo movimento de Ngannou depois que ele renunciou ao título dos pesos pesados ​​do UFC em janeiro para se tornar um agente livre.

Ngannou assinou o que está sendo chamado de “parceria estratégica” que lhe dá participação acionária e liderança no PFL. Ele planeja estrear na promoção em meados de 2024, após uma luta de boxe prevista para 2023.

“Vamos apenas dizer, all-in meu acordo com o PFL é mais do que qualquer outro oferecido”, disse Ngannou. “Os últimos meses foram muito interessantes para entender e ver a paisagem, mas estou muito animado com esse acordo com o PFL porque basicamente eles mostraram o que eu esperava.

“Eles não apareceram apenas como uma promoção que procurava um lutador, mas realmente vieram como um parceiro que vê mais valor em você como pessoa.”

Ngannou vai competir no PFL como parte da divisão “superluta” que foi lançada para apresentar atletas em lutas de alto nível, provavelmente em pay-per-view com os lutadores recebendo uma parcela maior dos lucros.

Como parte de seu acordo, Ngannou também se torna o novo presidente da PFL África, já que a promoção planeja se expandir para o continente em um futuro próximo. Ngannou também terá uma função no conselho consultivo do PFL para representar os interesses do atleta.

“Este não é um acordo para atletas”, disse o CEO do PFL, Peter Murray, ao Times. “O Francisco é hoje um ícone do esporte, é o melhor do mundo no que faz, mas está no negócio do PFL. Estamos juntos no negócio.”

A contratação de Ngannou representa um grande golpe para o PFL, uma das várias promoções de MMA a disputar seus serviços.

O acordo da promoção com Ngannou dá a ele o direito de perseguir um antigo sonho de boxe profissional; “The Predator” tentou agendar uma luta com Tyson Fury neste verão e foi associado a lutas com os ex-campeões Deontay Wilder e Anthony Joshua.

Em suas negociações fracassadas com o UFC, Ngannou buscou não apenas lutar boxe, mas também obter outras concessões que incluíam seguro saúde para os lutadores e um representante do lutador nas negociações contratuais. Ele disse que suas demandas eram inúteis para o líder do setor, embora não esperasse que todas fossem atendidas. Após anunciar a saída de Ngannou, o presidente do UFC, Dana White, disse que Ngannou nunca mais lutaria na promoção.

A saída de Ngannou do UFC como campeão ativo foi virtualmente sem precedentes.

O camaronês de 36 anos apareceu pela última vez no octógono no UFC 270, onde unificou o título dos pesos pesados ​​com uma vitória sobre o ex-companheiro de treinos Ciryl Gane, superando uma grave lesão no joelho que posteriormente exigiu cirurgia. Ele estava vinculado ao UFC por um ano ou três lutas sob a cláusula do campeão, mas tornou-se oficialmente um agente livre sob uma cláusula de caducidade de cinco anos que foi colocada nos contratos do UFC em resposta a um processo antitruste em andamento contra a promoção.