Francis Ngannou checa os fatos de Dana White após o discurso do UFC Vegas 73: ‘Qual é o seu problema comigo?’

Francis Ngannou não vai deixar o presidente do UFC, Dana White, reescrever a narrativa sobre sua saída do UFC.

O ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC e recente signatário do PFL no domingo emitiu uma refutação ponto a ponto às declarações de White sobre sua mudança para a promoção baseada em torneios.

“Qual é o seu problema comigo?” perguntou Ngannou, que na semana passada encerrou quatro meses de free agency com um acordo com o PFL histórico em seu escopo e remuneração.

Ngannou primeiro rebateu a falsa alegação de White de que ele havia sido dispensado da promoção, apontando que sua saída foi desencadeada pelo término de seu contrato anterior com o UFC em dezembro de 2022.

Qual é o seu problema comigo? 1. Concluí meu contrato, era um agente livre e optei por sair. você não me liberou 2. Detesto correr riscos? é por isso que defendi meu título para cumprir meu contrato sem acl ou mcl? — Francis Ngannou (@francis_ngannou) 21 de maio de 2023

Ngannou também rebateu a declaração de White de que ele “quer correr zero riscos” e não voltou a assinar com a promoção porque não queria lutar contra o atual campeão peso-pesado Jon Jones. O executivo do UFC citou a rápida vitória de Jones sobre Ciryl Gane, contra quem Ngannou lutou com uma grave lesão no joelho e derrotou para unificar o título dos pesos pesados ​​no UFC 270.

A declaração de White sobre a agenda de Ngannou durante sua gestão no UFC também gerou uma refutação. O ex-campeão do UFC apontou longos períodos de inatividade que ele disse serem o produto da tentativa de White de “controlar meu negócio” e “me congelar” quando ele se recusou a assinar um novo contrato.

3. A razão pela qual lutei três vezes em três anos é porque você queria controlar meu acordo e assinar um novo. E me congelar. “Devo a esses caras três lutas por ano.” Não é isso que você diz? O que aconteceu? Eu sempre pedi e nunca disse não a nenhuma luta nos 3 anos — Francis Ngannou (@francis_ngannou) 21 de maio de 2023

Ngannou encerrou a refutação com outro recado direto a White, que ridicularizou os planos do PFL com o camaronês de 36 anos e duvidou de sua capacidade de se manter no mercado depois de fazer um investimento tão grande no lutador.

Finalmente estou sendo pago e respeitado, e tenho um acordo justo e igual para todas as partes. Por que você é tão contra eu ser livre e feliz? — Francis Ngannou (@francis_ngannou) 21 de maio de 2023

Além de obter um contrato de várias lutas previsto para começar em 2024, o acordo de Ngannou com o PFL dá a ele um cargo no conselho de administração da promoção, um cargo de gerenciamento no PFL África, adquire seus próprios patrocinadores e busca uma luta de boxe. Ngannou recentemente renovou sua convocação para um confronto com Tyson Fury depois que o campeão de boxe peso-pesado atacou Jones nas redes sociais.

Ngannou encerrou sua refutação com um desafio a White e Jones.

Se você realmente quer que a luta de Jon Jones aconteça, entre em contato com @PeteMurrayPFL. Sempre, onde quer que — Francis Ngannou (@francis_ngannou) 21 de maio de 2023