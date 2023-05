Francis Ngannou critica UFC por ‘jogo sujo’ e revela que estava ganhando ‘alguns centavos’ no contrato

Francis Ngannou normalmente não fala sobre valores em dólares, mas em uma entrevista recente, o ex-campeão peso-pesado do UFC e novo signatário do PFL revelou o que estava ganhando durante seu último contrato com o UFC antes de conquistar o título dos pesos pesados ​​em março de 2021.

“100, 120 [thousand per fight]”, declarou Ngannou no programa Dan LeBatard.

A iminente agência livre de Ngannou se tornou uma das histórias mais interessantes do ano passado, após sua bem-sucedida defesa do título contra Ciryl Gane no UFC 270 em janeiro de 2022 – uma luta que Ngannou venceu enquanto lidava com lesões em seu ACL e MCL. Enquanto o UFC fez uma oferta a Ngannou para renovar com a organização, que incluiu uma luta massiva com o agora campeão Jon Jones, o lutador de 36 anos optou por assinar com o PFL, onde não só disputará a organização como lutador, mas terá vários papéis dentro dele – incluindo ser nomeado presidente do PFL África.

O motivo da decisão de assinar com o PFL não foi apenas uma questão de dinheiro; era sobre respeito. Como Ngannou pensou em como ele diz que foi tratado em seus últimos três anos no UFC, a decisão ficou mais clara.

“O que eu pedia, no começo, era se eu poderia fazer uma luta, porque eu tinha um contrato de oito lutas e queria cumprir esse contrato, mas eles não me deixaram. [to] já que eu não ia assinar outro contrato porque eles sabem que se eu cumprir aquele contrato, estou automaticamente livre”, disse Ngannou.

“Eles usaram algum tipo de jogo sujo lá – me congelar. Eles sabiam quanto eu estava ganhando por luta. Não foi nada demais, [a] alguns centavos. Eles sabiam que eu não poderia ganhar a vida com isso, então tive que voltar e aceitar o contrato.

“Isso foi depois da luta de Junior dos Santos em junho de 2019”, continuou Ngannou. “Uma das coisas que foi difícil também foi a pressão que eles estavam exercendo. Eu sou apenas eu, e eles são eles. Eles são enormes.

Ngannou deve fazer sua estreia no PFL em 2024 e espera ter uma luta de boxe ainda este ano.