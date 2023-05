Francis Ngannou responde a Dana White: ‘Por que eu deveria estar chateado? Tem dado tudo muito certo’

Francis Ngannou não tem má vontade com o UFC, mas diz que dificilmente voltará à organização.

Na terça-feira, surgiu a notícia de que Ngannou assinou um lucrativo acordo com o PFL, encerrando uma das agências gratuitas de maior destaque na história do MMA. Em um comunicado de imprensa anunciando a assinatura, o acordo foi referido como uma “parceria estratégica” para o número de coisas incluídas fora de um acordo estrito de promoção de caça, incluindo equidade na promoção e papel dentro da empresa como presidente da PFL África. E enquanto os termos de luta da parceria são limitados, com o contrato cobrindo apenas algumas lutas sob a bandeira, “The Predator” diz que é improvável que ele volte ao octógono.

“Não gostei da maneira como as coisas aconteceram”, disse Ngannou na terça-feira A Hora do MMA quando questionado se a porta para devolução estava fechada. “Antes da minha última luta, quando lutei com Ciryl Gane, me encontrei com Dana [White] em um restaurante. … Eu fui até ele, conversamos, eu disse: ‘Eu agradeço tudo o que você fez por mim. Agradeço toda a ajuda, mas neste momento sinto que não pertenço mais. Sinto que não estou na promoção. Estou em uma luta na promoção e não sei exatamente como entrei em uma briga com a promoção.’ E ele disse, ‘Sim, nós queremos você aqui. Acho que você tem que mudar de time’, ou algo assim.

“Eu estava tipo, ‘Eu sinto como se estivesse em uma promoção ultimamente sem um promotor. Não tenho mais promotor.’ Eu disse isso a ele: ‘Não sinto que pertenço’. [White said,] ‘O que você quer dizer? Você já quis ir a um evento e não conseguiu ingressos? Ou você já quis ir ao PI e não conseguiu acessar?’ Por um momento eu pensei sobre isso e pensei, esse cara é tão bom. Veja como ele mudou a situação. Então, estou trabalhando a vida inteira para ter acesso aos eventos e ao PI?

“De qualquer forma, pessoalmente, eu conversei com ele de homem para homem, tipo, eu sou legal. Só não estou feliz com a forma como nossos negócios [was] indo, isso é tudo.”

A separação de Ngannou do UFC foi polêmica, às vezes beirando a amargura. Depois de defender com sucesso seu título dos pesos pesados ​​contra Gane no UFC 270, Ngannou cumpriu as obrigações de luta de seu contrato com a promoção e não conseguiu chegar a um acordo para reassiná-lo, o que gerou um desentendimento público, com White dizendo que Ngannou “nunca estar no UFC novamente.” Essa é uma grande mudança em relação à separação do UFC com o astro Nate Diaz no ano passado, quando Diaz também rescindiu seu contrato e saiu da promoção para pastos mais verdes, mas foi recebido de braços abertos em outros eventos do UFC, com White até dizendo a Diaz “Isso é sempre a porra da sua casa.”

Por que os dois lutadores atraíram uma reação tão diferente de White, Ngannou não sabe.

“Acho que a melhor pessoa para responder a essa pergunta é Dana White”, disse Ngannou quando perguntado por que o UFC está aberto ao retorno de Diaz. “Escute, temos um longo relacionamento. Eu respeito isso. Respeito o que o UFC fez por mim. Eu os aprecio. Eu segui em frente com a minha vida. Eu tinha um contrato, cumpri o contrato, não podíamos acertar outro. Então eu fui no meu [own]. Devemos ser capazes de ir [our own ways] sem sangue ruim.

“Não tenho nada pessoal. Estou apenas fazendo negócios. Sou obrigado a fazer o que é bom para mim, e sinto muito se o que é bom para mim é ruim para alguém. Desde que eu não o machuque pessoalmente, estou apenas fazendo o que é bom para mim. O resto, eu não me importo. Por que eu deveria estar chateado? Tudo funcionou muito bem para mim, então estou bem.”

Embora agora seja um lutador do PFL, “O homem mais malvado do planeta” ainda está lutando boxe com um dos maiores nomes do esporte. Ele deve fazer sua estreia no PFL em 2024.