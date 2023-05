Francis Ngannou sugere próximo passo no anúncio de 16 de maio

Francis Ngannou está sugerindo seu próximo passo quatro meses depois de se tornar o agente livre de maior destaque no MMA.

O ex-campeão peso-pesado do UFC aparentemente fará um anúncio sobre seu futuro em 16 de maio, de acordo com um vídeo que ele divulgou no sábado nas redes sociais.

No vídeo, Ngannou aborda os muitos críticos de sua mudança do UFC para o mercado aberto. O camaronês de 36 anos deixou o líder do setor em busca de melhores salários e benefícios, bem como a opção de realizar um sonho de boxe.

Grandes promoções de MMA como Bellator, PFL e ONE Championship estavam entre os pretendentes de MMA conhecidos pelo talento de Ngannou; ele também estava ligado a possíveis lutas com Deontay Wilder e o campeão de boxe peso-pesado Tyson Fury, com quem ele uma vez enfrentou dentro do círculo quadrado e supostamente estava em negociações.

Das possibilidades de MMA, o ONE Championship, baseado na Ásia, anunciou na semana passada que mudou depois que o peso pesado supostamente repassou uma garantia de $ 20 milhões sobre outras exigências de contrato que supostamente incluíam o direito de determinar o pagamento de seu oponente.

Relatórios de Dan Hardy e Chael Sonnen, que trabalham para o PFL como desenvolvimento de lutadores e comentaristas, respectivamente, disseram que Ngannou assinará com a promoção baseada em torneios. Após sua agência livre, a mãe de Ngannou foi flagrada vestindo uma camiseta do PFL durante sua visita a Camarões.

Ngannou incluiu um emoji de “shush” como legenda e aparente resposta àqueles que o acusaram de desperdiçar uma oportunidade de ouro. Depois de deixar o UFC, ele disse que deixou a organização porque não cogitava a possibilidade de conceder plano de saúde e advogado para os lutadores nas negociações.