Franky Venegas, do Island Boys, é preso por agressão doméstica

Franky Venegasconhecido por muitos como um dos gêmeos virais Island Boys, foi preso … depois que sua namorada disse aos policiais que ele deu um tapa nela e a empurrou na piscina.

De acordo com documentos legais, obtidos pelo TMZ, a namorada de Venegas disse à polícia que eles discutiram no sábado na área da piscina de seu Airbnb em Pompano Beach – depois que ela ameaçou terminar com ele devido ao seu “comportamento fisicamente abusivo”. “

Ela disse ao PD que Venegas ficou chateada e deu um tapa no rosto dela e a empurrou para a parte rasa da piscina, fazendo-a bater com o queixo no chão de concreto abaixo. Policiais dizem que notaram hematomas em seu queixo, bem como em suas pernas e braços quando falaram com ela em um hospital próximo.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Instagram / @kodiyakredd

A polícia diz que eles foram ao Airbnb e prenderam Venegas por agressão doméstica … ele deixou seus fãs saberem que ele havia saído – postando um vídeo bastante entusiasmado fora da prisão.