Friopeças Procurando Talentos – Confira as Oportunidades!

A Friopeças, empresa que iniciou suas atividades em 1994, na cidade de Belo Horizonte (MG), com atuação exclusiva no varejo de peças originais, está contratando novos colaboradores no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre a marca que em 1998 passou a atuar também no mercado atacadista, confira a lista de vagas:

Estagiário de Gestão – Belo Horizonte – MG – Engenharia Industrial, Produção;

Estagiário de Infraestrutura – Belo Horizonte – MG – Infraestrutura;

Auxiliar de Estoque – São Paulo – SP – Logística;

Vendedor (a) Interno (a) – Maceió – AL – Venda Interna;

Analista de RH – Extrema – MG – Recursos Humanos (Generalista);

Gerente de Compras – Belo Horizonte – MG – Compras;

Analista Contábil Sênior – Belo Horizonte – MG.

Mais sobre a Friopeças

Sobre a Friopeças, podemos destacar que, desde sua fundação, solidifica o seu crescimento e sua credibilidade no mercado. A empresa tem como filosofia oferecer aos clientes os melhores produtos do mercado e garantir a agilidade tanto da venda quanto da entrega. Pesquisas de satisfação são periodicamente realizadas junto ao cliente a fim de ajustar o atendimento para que mantenha sempre sua excelência.

Por fim, o sucesso se deve em grande parte pela estratégia de foco no cliente, o que pode ser percebido de fato no investimento permanente em capacitação e formação de uma equipe extremamente empenhada na excelência do atendimento, bem como na preocupação com o fortalecimento das parcerias com fornecedores, a fim de garantir as melhores condições de venda dos produtos.

Como se inscrever?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



