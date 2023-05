Funcionários da USADA: Conor McGregor deve entrar novamente no programa antidoping do UFC ‘imediatamente’

Conor McGregor está dando o último passo necessário para marcar seu retorno ao UFC.

Autoridades da Agência Antidoping dos Estados Unidos confirmaram na sexta-feira em um comunicado ao MMA Fighting que McGregor deve voltar ao programa antidoping do UFC para testes de drogas antes de sua próxima luta. A declaração chegou depois que McGregor disse “está feito” quando perguntado se ele está voltando para o pool de testes.

De acordo com as regras do programa antidoping do UFC, os lutadores que se aposentarem ou se retirarem do pool de testes devem passar por seis meses de testes antidoping antes de poderem competir novamente.

“Recentemente, estivemos em contato direto com Conor McGregor e, como ele confirmou hoje na mídia, esperamos receber sua papelada saindo da aposentadoria e entrando novamente no pool de testes da USADA imediatamente”, escreveu um funcionário da USADA no comunicado. “Como outros atletas que saem da aposentadoria, de acordo com a Política Antidoping do UFC, McGregor estará sujeito a testes por pelo menos seis meses e deve fornecer pelo menos duas amostras negativas antes de ser autorizado a competir.

“O objetivo desta regra é garantir que todos os atletas que não estão sujeitos a um período de testes sejam adequadamente testados durante um período de tempo razoável antes de competir para garantir um campo de jogo nivelado para todos os atletas.”

Espera-se que McGregor entre em conflito com outros lutador final 31 treinador Michael Chandler no final deste ano, mas nenhuma data oficial foi definida. Com base na data do retorno de McGregor ao programa antidoping do UFC – e supondo que ele forneça resultados negativos nos testes – ele deve ser elegível para competir novamente em novembro ou dezembro.

O UFC não fez nenhum anúncio oficial sobre os cards em nenhum dos meses, embora a promoção deva retornar ao Madison Square Garden em Nova York em novembro.

McGregor sofreu uma fratura devastadora na perna em sua partida anterior contra Dustin Poirier em 2021 e posteriormente retirou-se do pool de testes de drogas da USADA. Normalmente, os lutadores sob contrato com o UFC só podem sair do pool de testes durante a aposentadoria, o que explica a linguagem da USADA no comunicado.

McGregor tem sido inflexível sobre lutar novamente desde a lesão, mas ele percorreu um longo caminho de volta à recuperação. Ele finalmente assinou contrato para estrelar a nova temporada do TUF 31 com Chandler como seu colega técnico antes de uma luta que deve acontecer no meio-médio ou no médio.

Com a notícia do plano de McGregor de voltar ao programa antidoping do UFC, provavelmente um grande obstáculo foi superado antes que ele possa lutar oficialmente novamente.