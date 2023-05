Fundação Renascer SE Seleciona Banca para Concurso com 175 Vagas Abertas

O concurso Fundação Renascer SE ( Sergipe) avançou mais uma fase rumo ao edital. O certame vai ofertar 175 vagas para nível médio e superior.

O certame está em fase de escolha da banca. A empresa, por sua vez, será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

A informação é do gerente geral de concursos da Secretaria de Estado de Administração, Sidney Rocha. Vale lembrar que o governo do estado prepara outros editais para este ano, como por exemplo: Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe (PGE-SE), Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) e de contadores do Estado.

“Estamos finalizando os projetos básicos e contratação também para os concursos da Procuradoria Geral, Adema, Agrese, Contadores e Fundação Renascer, ou seja, nós temos mais cinco concursos a serem realizados e o Governo está realmente feliz com a realização desses concursos públicos, mesmo porque é uma necessidade antiga de todos esses órgãos que estão demandando“, destacou Rocha.

Até o momento espera-se que o estado disponibilize 300 vagas para os concursos, deste quantitativo, 175 é destinado para Fundação Renascer. O certame já foi autorizado desde 2022.

Distribuição de vagas do concurso Fundação Renascer SE

A distribuição será: 150 para o cargo de agente socioeducativo, cujo requisito é ter somente o ensino médio completo. Já para nivel superior, ao todo, são 25 oportunidades para as seguintes áreas: Psicologia (15 vagas), Pedagogia (oito) e Serviço Social (duas).

A principal função do concurso Fundação Renascer SE é recompor o quadro de servidores, já sobre os salários, os valores atualizados ainda não foram informados.

Quando aconteceu o último concurso Fundação Renascer SE ?

O último edital aconteceu em 2019 e ofertou 147 vagas de provimento temporário. Na época, os salários chegaram a R$ 2,6 mil.

Vale lembrar que foram 130 oportunidades para socioeducador, com exigência de apenas o ensino médio completo. Desse quantitativo, 97 foram para o sexo masculino e 33 para o sexo feminino. As remunerações eram de R$2.197,60, para regime de plantão 12×36 horas.

Para nível superior foram 17 chances para orientador social, sendo dez para Psicologia, quatro para Pedagogia e três para Serviço Social. O cargo teve como pré-requisito nível superior na área escolhida.

O processo de seleção do concurso Fundação Renascer SE se deu por meio de avaliação de títulos, os selecionados ainda precisam realizar um curso de formação.

O contrato rescindido seria para quem não frequentasse, no mínimo, 75% das horas de atividade. Além de quem não obtivesse nota final superior a 60% dos pontos possíveis.



Você também pode gostar:

Sobre a Fundação Renascer

A Fundação Renascer é dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, financeira e técnica. Com sede em Aracaju, seu objetivo é operacionalizar e executar a Política Estadual de Assistência e Proteção à Criança e ao Adolescente em situação de risco pessoal e social.

Concurso federal com possíveis vagas em Sergipe O prazo para envio de solicitações dos certames para 2023 está chegando ao fim, quando sai o concurso MTur ( Ministério do Turismo)? Pois bem, o pedido foi confirmado. O órgão destacou que desde maio de 2022, o pedido foi feito. Espera-se que sejam liberadas 113 vagas. Contudo, ainda não se sabe se outras solicitações serão realizadas neste último momento. Das 113 vagas, 92 serão para nível intermediário (médio e médio/técnico) e 21 para nível superior. Os cargos ainda não foram esclarecidos. Vale destacar que o Ministério do Turismo destacou que atualmente há 35 cargos vagos no âmbito do quadro de pessoal do órgão, que podem ser preenchidos somente com a realização de concurso público. Quando sai o concurso MTur? Ainda não se sabe quando o certame vai sair do papel, já que demais passos precisam ser seguidos para tal decisão. Inicialmente, o edital precisa ser autorizado, em seguida, a demanda será avaliada pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, pasta que atualmente é responsável pelas autorizações de concurso. Desde 2018, o órgão busca o aval para realizar novos certames. Uma solicitação chegou a ser feita, porém, ainda não foi informada a demanda pedida. Quando foi o último concurso MTur? O último certame aconteceu em 2013, eis o motivo que há grande expectativa para liberação do novo edital. O edital contou com 52 vagas para: analista técnico-administrativo (37 vagas), engenheiro (10), contador (3) e estatístico (2), todas de nível superior. A organizadora foi a Escola de Administração Fazendária (Esaf). As remunerações variavam a depender do cargo, sendo para: analista técnico-administrativo e contador eram de R$4.247,82, enquanto para engenheiro e estatístico ganhavam R$5.212,38. Com o auxílio-alimentação de R$373, os valores passavam para R$4.620,82 e R$5.585,38, respectivamente. A jornada será de 40 horas semanais. Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas que contaram com 65 questões sobre conhecimentos básicos e 50 questões sobre conhecimentos específicos.