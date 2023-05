Futebol masculino dos EUA enfrentará Alemanha e Gana nas exibições de outubro

Tseleção masculina de futebol dos Estados Unidos fará exibições contra Alemanha e Gana em outubro.

A Alemanha, número 14, enfrentará os Estados Unidos em 13º lugar no dia 14 de outubro no Rentschler Field em East Hartford, Connecticut, e o número 60 Gana enfrentará os americanos três dias depois no Geodis Park em Nashville, Tennessee, informou a Federação de Futebol dos Estados Unidos na terça-feira. .

Os EUA têm uma vaga automática para a Copa do Mundo de 2026 como co-anfitriã e a Alemanha tem uma vaga automática no Campeonato Europeu de 2024, que está sediando.

A Alemanha também anunciou amistosos contra o Japão em 9 de setembro em Wolfsburg e a França três dias depois em Dortmund.