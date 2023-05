Ganhe Cashback com o Picpay: descubra como é fácil!

O serviço de cashback vem se tornando cada vez mais popular no Brasil. A expressão significa “dinheiro de volta”. Com o crescimento de compras onlines intensificando o consumo, as instituições financeiras passaram a oferecer o benefício.

Muitas vezes o cashback pode ser confundido com desconto, a diferença é que para o cashback, quando você compra algo com a oferta, o dinheiro é recebido de volta para usar como desejar. Ambas beneficiações são bem parecidas, mas o dinheiro de volta passa para o cliente a sensação de que ganhou algo pela compra.

O Picpay é um dos bancos que oferecem o serviço aos seus usuários. A instituição faz que esse valor possa ser utilizado para todo o aplicativo, desde pagamentos de contas até compras na loja Picpay.

De acordo com o produto ou campanha o cliente pode receber de 0,5% até 100% da quantia gasta com o cashback. O valor pode ser recebido de volta em forma de débito na conta corrente, gift cards ou até mesmo em crédito para serviços sociais, podendo ser usado para doar a alguma ONG de interesse.

Dinheiro de volta no PicPay

O Picpay dispõe o cashback com o objetivo de promover benefícios e trazer facilidade e segurança aos seus clientes. A instituição notifica os usuários sobre as campanhas em aberto e ao participar de alguma promoção o saldo será debitado em sua carteira e pode ser consultado a qualquer momento na aba “Histórico de Cashback”.

Para conseguir o dinheiro de volta é importante que o usuário siga todas as regras necessárias. É necessário se atentar também que o valor não pode ser utilizado para transferências e saques, mas é disponível para todas outras funções do aplicativo, como recargas, compras, pagamentos, créditos para jogos e outros.

Formas de conseguir CashBack no PicPay

Existem diversas maneiras de conseguir crédito com o Picpay. Abaixo está listado as 5 formas fáceis e rápidas de adquirir dinheiro de volta.

É possível obter o cashback ao indicar um amigo para virar cliente PicPay, no entanto, são necessários alguns passos adicionais. O amigo indicado deve inserir um código, criado pelo cliente na aba “Convide e Ganhe”, disponível no aplicativo. Além disso, também é necessário que o novo cliente da empresa (amigo indicado) realize uma compra no crédito de no mínimo R$ 20,00. Por fim, após sete dias, basta aplicar o cupom, que será disponibilizado o cashback;

Compras na Picpay store ou lojas parceiras dispõe de até 15% do valor gasto de volta. Assim que o cliente decide a loja que deseja comprar pela Picpay Store, ele é direcionado para uma janela oferecendo o cashback. A quantia varia de acordo com promoção dos parceiros, algumas liberando até frete grátis em todo país;

Parceria de serviços básicos de luz e água, é possível conseguir até 40% de cashback. É importante ativar as notificações do aplicativo para não perder as ofertas;

A entidade também conta com receber o dinheiro de volta em lojas físicas com créditos do banco. Para saber quais estabelecimentos estão inclusos basta acessar o aplicativo e clicar em “Pagar” e após selecionar “Locais Próximos”. E para saber quais são as promoções disponíveis mais próximas basta entrar em “Seleção especial: Promoções disponíveis”;

Ao pagar boleto de instituições parceiras como banco e prefeituras pode-se ganhar cashback no banco. Quase todos os boletos podem ser pagos no Picpay.

Para não perder as promoções basta ativar as notificações do aplicativo ficando por dentro de todos os cupons de cashback disponíveis, não ficando por fora de nenhum já que a instituição conta com diversos parceiros.