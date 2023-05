Garantia de Empréstimo com Dinheiro Guardado no Nubank

No intuito de descomplicar a vida financeira de seus clientes e não cobrar taxas exorbitantes por seus serviços, o Nubank passou a oferecer empréstimos com parcelas pequenas e com juros menores que os da modalidade de empréstimo pessoal comum. Trata-se do empréstimo com dinheiro guardado como garantia.

Com essa ferramenta é possível que o cliente solicite o empréstimo de acordo com seus motivos sem mexer nas suas reservas. O empréstimo com o dinheiro guardado pode ser completamente acionado e gerenciado pelo aplicativo, diminuindo os riscos do cliente perder o controle de suas finanças.

A função pode trazer uma taxa de juros mais atrativa e oferecer acesso ao crédito em minutos. Quando solicitado, o cliente ainda poderá escolher em quantas parcelas o empréstimo será feito, de acordo com um valor que fique acessível a ele.

Como funciona o empréstimo com dinheiro guardado do Nubank?

O empréstimo do Nubank com o dinheiro guardado foi desenvolvido para ser parecido com a operação da alienação fiduciária. Nesse caso, o cliente possui algum bem como carro, imóvel, investimento ou outros bens que podem ser utilizados como garantia para pagar o valor emprestado se necessário.

Então, essa operação de empréstimo com dinheiro guardado pode ser considerada uma junção do empréstimo pessoal Nubank com a alienação fiduciária.

Assim como o empréstimo pessoal, a nova função é totalmente simples e sem burocracia, podendo ser feita de forma 100% digital. As taxas de juros dessa modalidade podem ser baixas quando comparadas a de outros bancos do mercado.

Ao escolher esse tipo de empréstimo a sua reserva do resgate planejado fica intacta, ou seja, não precisará ser usada, servindo apenas como uma garantia. Outra vantagem é que esse dinheiro “parado” ainda continuará rendendo.

O cliente pode parcelar o empréstimo do Nubank em até 24 vezes e o primeiro pagamento pode ser feito em até 90 dias depois da solicitação. Antes de confirmar o pedido do empréstimo a função pode ser simulada em quantas vezes quiser, sem compromisso com a entidade.

O que acontece se a dívida com o Nubank não for paga até seu vencimento?

Se o pagamento da parcela não for realizado até o dia do vencimento é cobrado 1% de multa fixa e 2% de multa diária em cima do valor. Com 20 dias de atraso o Nubank utiliza o dinheiro guardado que está como garantia para pagar a dívida.

Quando a quantia guardada for maior que a dívida o saldo será devolvido na conta Nubank. Já se o valor for menor, o cliente ficará responsável com a quantia que ainda estará pendente.

Vale ressaltar que o dinheiro guardado ficará bloqueado e indisponível para uso enquanto o valor total do empréstimo não for quitado.

Como solicitar o empréstimo?



Um dos maiores benefícios do empréstimo com o dinheiro guardado é como sua solicitação pode ser feita em minutos e de forma completa pelo aplicativo do banco.

Para solicitar o empréstimo com o dinheiro guardado basta seguir os passos abaixo:

Acesse o aplicativo e entre na opção “Empréstimo”;

selecione “Empréstimo com dinheiro guardado”;

Simule o empréstimo;

Leia e aceite os termos e condições.

Confirme a operação.

Assim que terminar o pedido a quantia será liberada de forma imediata e automática na conta Nubank do cliente, desde que tudo tenha sido feito de forma correta e o banco digital tenha aceitado a solicitação.