Garota trans perde formatura e escola supostamente a fez se vestir como menino

Uma garota trans acabou perdendo sua própria formatura do ensino médio depois que a escola disse a ela para usar um terno como os caras que recebem seus diplomas, e um juiz se recusou a impedir a escola de forçá-la a fazê-lo.

De acordo com ACLU do Mississippi17 anos de idade “LIBRA” foi ordenado pela Harrison Central High School no início deste mês para seguir o código de vestimenta dos meninos para a cerimônia de formatura de sábado – que incluía usar “calças, meias e sapatos, como um menino”.