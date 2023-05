Gêmeos Cavinder convidam mãe para participar do vídeo do Dia das Mães

Om domingo, Haley e Hanna Cavinder, também conhecidas como as gêmeas Cavinder, comemoraram o Dia das Mães de forma única e estilosa.

As gêmeas foram ao Instagram e compartilharam um vídeo que mostrava a mãe usando exatamente a mesma roupa que elas. Acompanhando o vídeo, havia uma legenda sincera que expressava seu amor e apreço, afirmando: “Feliz Dia das Mães para nossa melhor amiga”.

Recentemente, os gêmeos Cavinder tomaram uma decisão significativa em relação às suas carreiras atléticas. Apesar de serem elegíveis para um quinto ano na Universidade de Miami, eles acabaram optando por não voltar. Em vez disso, eles optaram por explorar outras oportunidades.

“Acho que depois de jogar todos os quatro anos juntos e decidir não fazer o quinto ano, decidimos que há mais oportunidades além do basquete”, disse Haley de acordo com a Sports Illustrated.

“Obviamente, é uma posição muito difícil porque queríamos fazer nosso quinto ano e continuar jogando, mas acho que tudo se resumia a otimizar todas as oportunidades que temos pela frente.”

Durante a temporada anterior, Haley teve uma média de 12 pontos e cinco rebotes por jogo para os Hurricanes, enquanto Hanna teve uma média de quatro pontos e um rebote.

As gêmeas Cavinder desempenharam um papel significativo ao liderar sua equipe para a Elite Oito do Torneio Feminino da NCAA, onde enfrentaram uma derrota contra as LSU Tigers, que acabaram se tornando as campeãs.