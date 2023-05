General Alert: Ride-Share Drivers Confirm Total Shutdown and You Need to Prepare Urgently

Nos últimos anos, o trabalho de motorista de aplicativo vem ganhando espaço e se tornando uma das principais formas de renda de muitos brasileiros. Trata-se de profissionais autônomos que atuam transportando passageiros por meio de empresas como Uber, 99, Cabify, inDriver e Lady Driver, entre outras. Agora, esses motoristas confirmaram uma paralisação total em busca de melhores condições de trabalho, e é importante se preparar para essa data.

Os motoristas de aplicativos estão organizando a paralisação para o dia 15 de maio, com o objetivo de reivindicar melhores condições de trabalho e aumento nos ganhos pelas corridas. Além disso, esses profissionais autônomos também buscam mais segurança, como a criação de medidas de proteção contra assaltos e violência urbana.

Segundo os trabalhadores, a categoria existe há sete anos e, desde então, não teve reajuste na tarifa paga aos motoristas. Atualmente, o valor do km não passa de R$ 1,30, um valor considerado insuficiente pelos profissionais. Além disso, eles também enfrentam problemas relacionados à segurança no trabalho, o que reforça a necessidade de reivindicar melhorias por parte das empresas de aplicativos.

“O protesto não é para prejudicar o usuário ou deixá-lo na mão. Nós precisamos que os apps entendam que um depende do outro. Sem os parceiros, os aplicativos não funcionam”, afirmou um representante dos trabalhadores.

Na última terça-feira, 2, a paralisação já aconteceu em Goiânia, e agora pretende abranger todo o território nacional. Em Curitiba, por exemplo, o encontro com profissionais da Uber e 99 está marcado para às 7 horas da manhã, no aeroporto Afonso Pena. É fundamental estar atento a essas informações e se programar para não ser pego de surpresa no dia da paralisação.

Prepare-se para o dia da paralisação dos motoristas de aplicativo

Estima-se que a paralisação dos motoristas de aplicativo seja silenciosa, que não haverá uma grande movimentação, nem uma manifestação nas grandes cidades do país. Os trabalhadores foram orientados a desligar seus apps. A meta é mostrar às empresas que eles estão contrariados com as condições oferecidas.

Decerto, os valores das corridas estão baixos, a categoria solicita uma alteração do valor mínimo, de R$5,87, para R$10. Eles reivindicam a alteração do quilômetro rodado, que está em R$1,19, para R$2. Há também o pedido para que haja uma cobrança adicional no caso de o passageiro pedir uma parada durante a viagem.

Com a paralisação dos motoristas programada para o dia 15 de maio, é importante se preparar e buscar alternativas de transporte. Caso você costume utilizar aplicativos de transporte no seu dia a dia, recomenda-se ficar atento às notícias sobre a paralisação e, em caso de confirmação, considerar outras opções, como táxis, transporte público ou caronas solidárias, para não enfrentar imprevistos.

Direitos dos trabalhadores

O Palácio do Planalto deverá discutir uma proposta para regulamentar as relações de trabalho dos motoristas de aplicativo ainda no primeiro semestre de 2023. Quem fez a declaração foi o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT). Ele diz que o Governo Federal tem participado da mesa de discussões.

Em conclusão, os motoristas de aplicativos irão paralisar suas atividades no dia 15 de maio para chamar a atenção da sociedade e das empresas de transporte. É um passo importante para que eles possam garantir os benefícios da categoria, e também seus direitos como trabalhador autônomo.