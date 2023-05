George Clooney completa 62 anos: uma retrospectiva de seus filmes e parceiros

George Clooney não é apenas um dos protagonistas mais reconhecidos de Hollywood, mas também um dos atores mais conceituados.

Vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, ele completa 62 anos em 6 de maio, mas ainda é um dos rostos mais famosos do mundo.

Os 10 melhores filmes de George Clooney

O irmão, onde estás? (2000)

Esta é uma adaptação de ‘The Odyssey’ de Homero. É uma comédia em que ele interpreta um Ulisses mais preocupado com o físico do que com a história.

Síria (2005)

Foi neste filme que ganhou a estatueta de melhor ator coadjuvante. É um filme político baseado em relações internacionais que termina em um ataque.

A Fina Linha Vermelha (1998)

Um dos filmes de guerra mais aclamados de todos os tempos, com um elenco repleto de estrelas, incluindo Jared Leto, Nick Nolte, Jim Caviezel, Sean Penn, Adrien Brody, John Travolta, John C. Reilly, John Cusack, Kirk Acevedo e Dash Mihok.

Os Idos de Março (2011)

Ele interpreta um candidato democrata à presidência que será ajudado por seu conselheiro, Ryan Gosling, a chegar ao poder.

Onze Homens e Um Segredo (2001)

Um daqueles filmes de ação que não existem mais. É uma das sagas mais importantes do século 21, ao lado de Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt e Julia Roberts.

Gravidade (2013)

Trata-se de um thriller espacial, em que um problema na estação onde ele conhece sua parceira (Sandra Bullock) os obrigará a tomar uma difícil decisão.

Os Descendentes (2011)

Filme pelo qual foi indicado ao Oscar de melhor ator, narra a difícil decisão de um homem que decide desligar ou não a esposa que está em coma.

No ar (2009)

Novamente indicado a melhor ator, sua função é demitir pessoas da empresa que o contrata.

Michael Clayton (2007)

Talvez o melhor papel de sua carreira, pelo qual também foi indicado ao Oscar. Ele se dedica a resolver situações difíceis para seus clientes em um escritório de advocacia de Nova York.

Boa noite e boa sorte (2005)

Um dos filmes mais importantes sobre o governo George W. Bush e a carreira de George Clooney.

Parceiros de George Clooney

Antes de conhecer sua atual parceira Amal Clooney, havia várias mulheres em sua vida:

Kelly Preston

Antes de se casar com John Travolta, ela teve um relacionamento com Clooney de 1987 a 1989.

Talia Bálsamo

Eles se casaram em 1989, mas se divorciaram em 1993.

Céline Balitran

Apaixonou-se pela francesa em 1996, mas duraram apenas três anos: 1999.

Lisa Snowdon

De 2000 a 2005. Mas o romance deles foi abalado por outra mulher.

Krista Allen

Eles se conheceram em 2002, mas se separaram em 2004.

Elisabetta Canalis

O relacionamento deles terminou em 2011, depois de estarem juntos desde 2009.

Stacy Keibler

Ex-lutador da WWE, eles se conheceram em 2011 e namoraram até 2013.

Monika Jakisic

Depois de se relacionarem pela primeira vez em 2004, eles reacenderam seu caso de amor em 2014, antes de Clooney conhecer sua atual esposa.

Amal Alamuddin (agora Clooney)

Depois de namorar tantas mulheres, George Clooney finalmente encontrou sua esposa quando conheceu e começou a namorar a advogada Amal Alamuddin.