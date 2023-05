Georgia Bulldogs recusam visita à Casa Branca após ganhar o título, ‘não é viável’

Os Bulldogs – que derrotaram o TCU de forma dominante – anunciaram a decisão na terça-feira … dizendo que receberam um convite do Joe Biden e companhia. na semana passada, pedindo ao time de futebol para comemorar seu título CFB em 1600 Pennsylvania Ave em 12 de junho.

No entanto, o programa disse que a data – quase uma semana antes do início do verão – “não é viável” por causa das demandas impostas aos alunos-atletas durante esse período.