Georgina Rodriguez e sua misteriosa mensagem após o beijo de ‘paz’ com Cristiano Ronaldo

ADepois de todos os rumores e notícias sobre o status de relacionamento de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldoparece que tudo está calmo e tranquilo, depois de a modelo portuguesa se ter decidido, através das suas redes sociais, a pôr de lado a alegada crise com um beijo na companheira.

Desta forma, Georgina e os portugueses continuam a sua relação amorosa na Arábia Saudita, onde Cristiano Ronaldo está jogando para Al-Nasrjá que decidiu iniciar uma nova aventura longe do futebol europeu no início do ano.

Entretanto, Georgina tem estado ocupada devido aos seus muitos compromissos, especialmente com a promoção do seu documentário ‘Netflix’ que já tem uma segunda parcela disponível para todos os espectadores que o desejem assistir.

Em dias recentes, Georgina Rodriguez escolheu suas redes sociais para fazer um depoimento sobre o assunto, com uma mensagem mística.

“Deus protege aqueles que confiam nele”, ela postou.

Além dessa declaração, a modelo postou uma imagem na qual pode ser vista usando um rosário no pescoço.

Georgina sempre mostrou que é crente e vive intensamente sua fé, como pode ser conferido neste post no Instagram.