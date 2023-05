Georgina Rodriguez mostra suas habilidades espetaculares de twerking durante a primeira aula de dança

Emuito passo isso Georgina Rodriguez leva é escrutinada e, após as primeiras aulas de bachata, a modelo e atual parceira de Cristiano Ronaldo, compartilhou com seus quase 50 milhões de seguidores no Instagram sua primeira aula de twerking. Seu vídeo causou um grande frenesi, pois os fãs afirmam que ela é absolutamente natural.

Enquanto ela está triunfando com a segunda temporada de ‘Soy Georgina’ na Netflix, o jacaíno não passou despercebido nas últimas semanas. Depois de fazer algumas declarações polêmicas sobre mulheres ricas e trabalho, aliadas a rumores de uma crise com o atacante português, Georgina decidiu dar um passo atrás e compartilhar conteúdos relacionados a seus hobbies.

O incrível rebolado de Georgina



Uma delas é dançar, como ela demonstrou horas antes de mostrar suas habilidades de twerking. A modelo quis agregar algo novo à sua rotina na Arábia Saudita, por isso se inscreveu para aulas em diversas modalidades. Primeiro foi bachata e momentos depois ela mostrou seu progresso em um dos movimentos de dança mais elegantes do momento, twerking.

A verdade é aquilo ela impressionou tanto na bachata quanto no twerking. A espanhola mostrou-se uma aluna exemplar, pois aprendeu rapidamente os passos e o tipo de movimentos exigidos pela disciplina. De facto, o resultado não podia ter sido mais surpreendente e acabou por ser uma das publicações mais virais de Georgina Rodrguez nas últimas semanas.

Por enquanto, a modelo ainda espera que a Netflix anuncie se haverá ou não uma terceira parcela de sua docureality, que, claro, não chegará à plataforma de streaming até 2024, no mínimo. Enquanto isso, a segunda temporada está disponível desde março passado, com algumas revelações surpreendentes ao longo do caminho.