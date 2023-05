Gerando Boleto na Conta Nubank: Um Passo a Passo Simples

O Nubank é uma instituição financeira digital que tem como objetivo garantir uma autonomia financeira aos seus clientes. A conta Nubank trabalha com ferramentas que oferecem mais flexibilidade para controle monetário, sendo uma delas a opção de gerar boleto pela conta.

Através do aplicativo Nubank é possível gerar um boleto que ao ser pago será depositado automaticamente em sua conta.

Ao gerar boleto no Nubank, será criado um código de barras que pode ser copiado. O pagamento pode ser realizado pelo internet banking ou por qualquer outro banco. Após isso o boleto pode demorar até 3 dias para ser compensado e a quantia ser depositada em sua conta.

O valor pode ser utilizado como o cliente preferir, em transferência bancária, compras, para pagamento de dívidas ou simplesmente deixar o dinheiro rendendo.

Se o boleto vencer e o pagador ainda não tiver realizado o pagamento é preciso gerar um boleto novo. Se acontecer o vencimento, também não é necessário haver maiores preocupações, já que não terá cobrança em cima do valor para nenhum dos envolvidos.

O boleto Nubank pode ser categorizado em duas formas: boleto de cobrança e o boleto de depósito. Confira a seguir como funciona e quais são os passos para usar cada uma dessas modalidades no aplicativo do banco digital.

Boleto de cobrança no Nubank

O boleto de cobrança só pode ser gerado por contas PJ. Nessa modalidade é cobrada uma pequena taxa do cliente, no valor de R$ 3,00.

Para emitir um boleto de cobrança basta realizar os seguintes passos:

Abra sua conta Nubank;

Selecione “Faturas” no canto da tela;

Escolha o mês de vencimento desejado;

Clique em “Gerar boleto”;

Digite o valor do documento e escolha “Enviar por e-mail”.

Após seguir as etapas acima o boleto será encaminhado com todas as informações necessárias da empresa ao e-mail cadastrado na conta. Após isso, basta enviá-lo ao pagador.

Boleto de depósito no Nubank

A outra opção é a emissão de boletos de depósito disponíveis para pessoas físicas. Nessa forma o documento gerado sai com o nome do emissor e não é cobrado taxa extras. Para conseguir acesso à ferramenta basta seguir as etapas abaixo.

Acesse o aplicativo do Nubank e abra sua conta;

Na tela principal clique na opção “Depósito”;

Selecione a opção “Depositar por boleto”;

Digite o valor que deve ser depositado, podendo variar de R$ 20,00 a até R$ 15.000,00.



O boleto terá a data de vencimento no próximo dia útil. Para que o pagamento seja realizado basta copiar o código de barras e enviar ao pagador.

O meio boleto de depósito no Nubank pode ajudar diversas pessoas físicas que precisam receber algum valor e nos casos que seu pagador necessita desse tipo de documento.

Assim, em meio ao surgimento da opção de pagar boletos pelo cartão de crédito, disponibilizada em diversos bancos, entender como gerar boleto no Nubank e depositar dinheiro dessa forma fica mais acessível quando não se pode contar com o débito.

Um adendo é que para conseguir o boleto no modelo comum de PDF é necessário solicitar no Nubank que seja enviado por e-mail, visto que o banco não disponibiliza de forma direta ao cliente nesse formato.