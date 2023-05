Gerdau Disponibiliza Novas Oportunidades de Emprego: Conheça as Regiões e Cargos Oferecidos

A empresa Gerdau, referência na produção de aços longos nas Américas e um dos principais fornecedores de aços especiais do mundo, acaba de anunciar novas vagas de emprego pelo país. Com unidades industriais em vários estados brasileiros, a Gerdau busca profissionais talentosos e comprometidos para integrar suas equipes em diversas áreas de atuação.

Gerdau abre novas vagas de emprego pelo país

É uma empresa que valoriza o bem-estar e o desenvolvimento de seus colaboradores. Entre os benefícios oferecidos pela empresa, estão: plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, previdência privada, vale-transporte, vale-refeição, cesta básica, participação nos lucros e resultados, além de programas de capacitação e desenvolvimento profissional. Confira abaixo algumas das vagas disponíveis:

Analista de Sistemas Sênior;







Assistente de Logística;







Coordenador de Produção;







Eletricista de Manutenção;







Engenheiro Civil;







Engenheiro de Produção;







Estagiário de Engenharia;







Gerente de Vendas;







Mecânico de Manutenção;







Operador de Máquinas;







Programador de Produção;







Supervisor de Manutenção;







Técnico em Segurança do Trabalho;







Vendedor Externo.

Como se candidatar

As vagas anunciadas pela Gerdau estão disponíveis no portal 123empregos, onde o interessado pode se cadastrar e se candidatar diretamente pelo site. É importante que o candidato preencha todas as informações solicitadas de forma correta e atualizada, incluindo seu currículo e uma carta de apresentação.

Sobre a empresa

Fundada em 1901, em Porto Alegre, a Gerdau é uma empresa líder no segmento de aços longos nas Américas e uma das principais fornecedoras de aços especiais no mundo. Com presença industrial em 10 países, a empresa atua nos setores da construção civil, indústria, energia, agronegócio e automotivo, entre outros.

A Gerdau tem um compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social, promovendo ações e projetos que contribuem para o desenvolvimento econômico, social e ambiental das comunidades onde atua. A empresa também se destaca pela sua cultura de inovação e pelo investimento em tecnologia, sempre buscando soluções para atender às necessidades de seus clientes e do mercado.

Se você busca uma oportunidade de crescimento profissional em uma empresa sólida, inovadora e comprometida com a excelência, não perca a chance de se candidatar às vagas disponíveis na companhia. A empresa oferece um ambiente de trabalho desafiador e estimulante, onde a meritocracia é valorizada e o desenvolvimento dos colaboradores é prioridade.

