Gerente de clube de strip: Quentin Tarantino uma vez chupou os dedos dos pés de uma dançarina até que parecessem ameixas

Shistórias de atos bizarros envolvendo estrelas de Hollywood não são novidade, e Quentin Tarantino se viu no centro de um boato sobre seu suposto amor pelos pés.

Um gerente de clube de strip afirmou que o famoso diretor uma vez pagou a uma dançarina 10.000 dólares para chupar seus pés.

O famoso diretor provavelmente alegará que esta história é uma obra de ficção, especialmente considerando o fato de que o cenário era um clube de strip de Hollywood chamado ‘Crazy Girls’. Mas, isso é o que está sendo reivindicado por alguém que trabalhava na indústria.

A história de Quentin Tarantino chupando os dedos de uma dançarina

Um ex-funcionário do referido clube, chamado canalhafez suas reivindicações no Podcast Get in the Car, sugerindo que Tarantino não era estranho à configuração em clubes de strip.

Embora não seja necessariamente a maneira mais honrosa de obter informações, o membro da equipe supostamente era capaz de observar o que Tarantino e a dançarina se levantou via CCTV na sala dos fundos do clube.

“Ele está sentado, ela tira a blusa e ele se levanta, joga-a na porra do assento, tira as botas uma a uma e começa a lamber a sola do pé dela, chupando os dedos”, disse o suposto funcionário. o podcast.

“Os pés dela pareciam… sabe quando você toma um banho de espuma? Como ameixas.

“Acho que ele deu a ela 10.000 dólares.”

O amor dos pés de Quentin Tarantino

Tarantino há muito se diz que ele tem fetiche por pés, com muitos em Hollywood fazendo piadas sobre isso.

De acordo com PageSix.com, Uma Thurman uma vez serviu champanhe para ele de dentro de seus sapatos Louis Vuitton de veludo preto, enquanto muitos de seus movimentos geralmente apresentam tiros de pé bastante longos que não necessariamente se encaixam no enredo da história.