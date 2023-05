Gerrit Cole, do Yankees, se junta a clube exclusivo com 2.000 eliminações na carreira

One de MLBos melhores arremessadores titulares atingiram a marca de eliminações em Nova Iorque na noite de terça-feira.

Yankees destro Gerrit Cole registrou sua 2.000ª eliminação na carreira no segundo turno de um jogo contra o Baltimore Oriolesenviando Jorge Mateus para baixo balançando para terminar o inning. Ele é o 87º arremessador na história da MLB a atingir a marca e se tornou o oitavo arremessador ativo com pelo menos 2.000 socos.

Cole entre os mais rápidos para 2.000

Apenas dois outros arremessadores atingiram o patamar de 2.000 eliminações mais rápido do que Yankees ás cole. Curiosamente, ambos lançaram para o rival Boston Red Sox: canhoto venda de crise destro Pedro Martinezmembro do Hall da Fama do Beisebol e três vezes Prêmio Cy Young ganhador.

Cole provavelmente superará Madison Bumgarner na lista de eliminações ativas antes do final da temporada de 2023. Bumgarnerque tem 2.070 eliminações na carreira, está sem time desde o Arizona Diamondbacks libertou-o no início deste mês.

As chances de Cy Young de Cole

Antes da temporada de 2023, as principais casas de apostas listadas cole como um dos favoritos para vencer o Prêmio Cy Young da Liga Americana como o melhor arremessador da liga. Sua forma nesta temporada apenas reforçou sua posição.

Cole permitiu cinco corridas em cinco entradas contra baltimore na terça-feira, mas ele arremessou para 2,53 ERA em 11 partidas e registrou 70 eliminações em 67 2/3 entradas lançadas. O jogador de 32 anos nunca ganhou o prêmio, mas terminou como vice-campeão em 2019 e 2021.