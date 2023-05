Gianni Infantino lamenta a tragédia em Cuscatln; há comoção na América Central

Aapós saber dos infelizes acontecimentos ocorridos em San Salvador na noite de sábado, devido ao tumulto ocorrido no estádio Cuscatln, antes da partida entre aliança e FASo presidente da FIFA, Gianni Infantinoenviou uma mensagem de condolências às vítimas e seus enlutados em seu Instagram Stories, e foi replicada pela Federação Salvadorenha de Futebol em sua conta no Twitter.

No momento, são relatados mais de 12 mortos e mais de cem feridos, desde a fase final da Liga salvadorenha.

“Gostaria de transmitir minhas mais profundas condolências aos familiares e amigos das vítimas que perderam a vida nos trágicos incidentes ocorridos em El Salvador. durante a partida entre Alianza FC e Club Deportivo FAS no Estadio Monumental, em Cuscatln. Nós, juntamente com a FIFA e a comunidade mundial do futebol, acompanhamos todos os afetados, assim como o povo da República de El Salvador, da CONCACAF, da Federação Salvadorenha de Futebol e da Primeira Divisão de El Salvador neste momento difícil”, disse o mundo federação de futebol.

Nesse sentido, houve reações do futebol federado da região, especificamente da Concacaf e posteriormente da Uncaf, enquanto no interior da O salvadora Primeira Divisão solicitou que eventos como este não se repetissem e o governo de Nayib Bukele ordenou a retirada do apoio econômico à Primeira Divisão, como sanção pela falta de atenção para evitar esse infeliz acontecimento.

Concacaf oferece ajuda para esclarecer os fatos

O órgão dirigente do futebol na América do Norte, Central e Caribe, concacaf, expressou em um breve comunicado de dois parágrafos seu pesar pelos acontecimentos e garantiu que: “Todos estão chocados e tristes com os acontecimentos. Salvador. Nossos pensamentos e orações estão com as vítimas e seus familiares desta terrível tragédia”.

Além disso, comprometeu-se com as autoridades daquele país a ajudar a esclarecer os fatos e desenvolver medidas para evitar uma tragédia como esta:

“A segurança dos participantes e torcedores que assistem aos jogos de futebol é de suma importância. A Confederação apoiará totalmente todos os esforços destinados a esclarecer o ocorrido e implementar medidas para evitar tais incidentes no futuro.

Enquanto isso, a União Centro-Americana de Futebol (Uncaf), que organiza o futebol centro-americano de forma mais específica, explicou que os eventos ocorreram em uma de suas ligas afiliadas, por isso ajudará diretamente a garantir a segurança nos estádios de futebol centro-americanos e evitar outro tragédia como esta.

“A família da União Centro-Americana de Futebol (Uncaf) está consternada e triste pelo que aconteceu no Estádio Cuscatln em San Salvador, El Salvador. Nossas orações e carinho vão para todas as famílias, amigos e todas as pessoas que foram afetadas pela perda irreparável de seus entes queridos”, disse a organização em um comunicado.

E além das condolências, apontou caminhos para medidas a serem desenvolvidas:

“A segurança de todas as pessoas que assistem aos jogos é de extrema importância para poder garantir o espetáculo e a tranquilidade dos mesmos. A União Centro-Americana colaborará com as entidades responsáveis ​​para garantir que a segurança seja mantida para que continue sendo um espetáculo e evitemos qualquer acidente que possa prejudicar as pessoas.

A Primeira Divisão salvadorenha promete que isso não deve acontecer novamente.

Internamente, a Associação da Primeira Divisão de Futebol Profissional mostrou sua “compromisso de colaboração com as autoridades competentes no esclarecimento dos factos”. Também expressou suas condolências às vítimas.

E acrescentou que: “a diretoria da Primeira Divisão de Futebol Profissional está na total e absoluta disposição de colaborar com as autoridades competentes para esclarecer os fatos ocorridos no estádio Cuscatln” e reiterou “um apelo de empatia e solidariedade aos torcedores do todos os times e “trabalhar para que esses episódios que mancham o futebol em nosso país não voltem a acontecer”.

O Governo salvadorenho ordena a suspensão do apoio financeiro à Primeira Divisão

Como representante do governo salvadorenho, o Instituto Nacional de Esportes de El Salvador (INDES) ordenou a suspensão do apoio financeiro à Primeira Divisão, como seu principal patrocinador, dando um duro golpe a este esporte a nível de clubes do país.

O INDES informou ter convocado uma reunião urgente neste domingo para analisar a situação e tomar medidas imediatas. Assim, a agência informou que:

“Rescinde, a partir desta data, o acordo de cooperação esportiva com a Primeira Divisão do futebol profissional e que tornou o Instituto Nacional de Esportes de El Salvador um patrocinador comercial da Liga Principal de futebol local.”

Além disso, exige “que a Comissão de Regularização da FESFUT cumpra a missão que a FIFA lhe enviou há nove meses, pois sem estatutos atualizados, sem novas regulamentações, tudo de acordo com a lei, em sintonia com a atual situação do futebol mundial; e mais ainda, fechados ao diálogo com as instituições públicas, vivendo assim no pior contexto possível, sendo praticamente impossível evitar situações como as vividas ontem à noite”, conclui o documento.