Giannis Antetokounmpo já tem pretendente em meio ao futuro incerto do Bucks

Milwaukee Bucks Super estrela Giannis Antetokounmpo não expressou seu desejo de deixar a franquia, mas após uma eliminação no primeiro turno do Eliminatórias da NBA de 2023 e a demissão do treinador principal Mike Budenholzer, a incerteza está no ar. O New York Knicks já estão monitorando a situação, segundo Brian Windhorst de ESPN.

Antetokounmpo, 28, tem uma extensão de contrato em setembro e enquanto discute o futuro de Milwaukee na sexta-feira durante uma aparição no “primeira tomada“, Windhorst revelou o Aberração Gregaprimeiro pretendente.

Giannis tem uma explosão emocional quando Bucks se despediu: “Não há fracasso nos esportes”LAPRESSE

“O New York Knicks, por exemplo, tem 97 por cento de sua atenção no calor de Miami [in the Eastern Conference semifinals playoff series]e três por cento de sua atenção em Milwaukee”, disse Windhorst. “O que está acontecendo lá?”

Bucks conseguiu se tornar o cabeça-de-chave nº 1 ao longo da temporada regular antes de cair nos playoffs contra o oitavo colocado Heat.

Antetokounmpo sofreu uma lesão nas costas no jogo 1 contra o Miami e perdeu as duas partidas seguintes. Ele também criticou a falta de ajustes feitos pela comissão técnica.

Windhorst compara Giannis a LeBron

Perder Giannis seria uma mudança de franquia, que Windhorst comparou quando o Cleveland Cavaliers perdido Lebron James.

“Agora, eu estava em Cleveland com LeBron James”, disse Windhorst. “LeBron James era um recurso não renovável para Cleveland. Ele sai pela porta, não vai voltar. Em Milwaukee, Giannis Antetokounmpo é um recurso não renovável… Quando Kareem [Abdul-Jabbar] esquerda [Milwaukee]eles não voltaram para o [NBA] Finais por mais de 40 anos.

“Então, eu diria que o Bucks pode fazer tudo o que puder e se exaurir para manter isso sob controle, mas não sei o que vai acontecer, e essa incerteza é uma das maiores histórias da história. NBA.”

Antetokounmpo pode estar esperando para ver como a organização lida com os contratos de seus companheiros de equipe antes de tomar uma decisão sobre uma extensão, de acordo com Windhorst.

Jrue Holiday pronto para se aposentar em alguns anos

Bucks guarda Jrue Feriado afirmou recentemente que gostaria de se aposentar quando seu contrato atual terminar em alguns anos, o que também pode influenciar a decisão de Antetokounmpo de ficar ou sair.

“Não há nenhuma indicação de que [Antetokounmpo] deu que quer sair, mas se não estender é um grande sinal de alerta para o que está acontecendo com a organização [Milwaukee]”, disse Windhorst. “E ele vai sentar lá e ver se eles assinam [Brook] lopez e [Khris] Middleton e não tenho certeza se eles conseguirão fazer isso.

“Eles vão ter a mesma equipe, vão pagar centenas de milhões em impostos para Middleton e Lopez? Não sei. Giannis vai estender? Não sei. E essa incerteza é o que o league está assistindo agora.”

Windhorst também sugeriu em “Levantar” aquele ex-proprietário do Bucks Marc Larsy vendeu a franquia em fevereiro porque previu que a organização logo estaria com problemas.