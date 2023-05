Giga Chikadze antecipa confronto de verão com Brian Ortega a seguir: ‘Eu gosto, ele gosta, o UFC gosta’

Giga Chikadze está ansioso para voltar ao trabalho.

O peso-pena está parado há mais de um ano após passar por várias cirurgias para reparar várias lesões, mas agora que está saudável novamente, Chikadze espera ter sua próxima luta marcada em um dos principais card de verão do UFC. De acordo com Chikadze, as negociações começaram para potencialmente combiná-lo contra Brian Ortega, com a maioria dos outros lutadores de 145 libras já empatados. Chikadze e Ortega estão atualmente em 12º e 5º (empatados), respectivamente, no MMA Fighting Global Rankings.

“Todos os lutadores, eles têm adversários, estão agendados uns com os outros”, disse Chikadze ao MMA Fighting. “Agora estamos esperando que alguém se apresente. Conversamos com o UFC e eles mencionaram [Brian] O nome de Ortega e ouvi dizer que ele tinha intenções de lutar comigo.

“Me disseram que ele gosta dessa luta e quer fazer isso no verão, o que eu adoraria fazer também. Eu tinha as mesmas intenções. Nos conhecemos, temos um bom relacionamento, temos vários amigos entre nós, mas somos profissionais e adoraria me testar contra ele.”

Ortega esteve perto do topo do ranking dos penas por vários anos, ficando aquém em duas tentativas de se tornar campeão com lutas anteriores contra Alexander Volkanovski e Max Holloway. Mais recentemente, Ortega sofreu uma derrota por nocaute técnico no primeiro round para Yair Rodriguez, após sofrer uma dolorosa lesão no ombro que forçou a interrupção da luta.

Quanto a Chikadze, sua sequência de nove vitórias consecutivas chegou ao fim com sua recente derrota para Calvin Kattar, o que só aumenta sua expectativa de retornar ao octógono mais cedo ou mais tarde, para que ele possa lavar o gosto ruim daquela performance de seu boca.

Embora nenhuma oferta formal tenha sido feita para o confronto, Chikadze sabe que está interessado e ouviu o mesmo do acampamento de Ortega.

“Acho que essa é a luta para fazer acontecer”, disse Chikadze. “Ouvi dizer que o UFC adora essa luta e ouvi do Brian também que ele adora a luta, então ele tem a intenção de fazer. Isso é tudo que precisamos. Eu gosto, ele gosta, o UFC gosta, tenho certeza que os fãs vão gostar dessa luta.

“Ele é um cara muito divertido”, continuou Chikadze. “Ele tem uma grande base de fãs. Ele vem para a frente. Ele tem um jiu-jítsu péssimo e uma trocação boa, espírito mexicano. Eu adoraria ter um pouco de experiência com ele no octógono.”

Chikadze revelou que interagiu pela primeira vez com Ortega antes mesmo de assinar com o UFC, quando se conheceram por meio de um amigo em comum e acabaram jogando juntos em Las Vegas.

“Na verdade, Brian é um cara muito legal”, disse Chikadze. “Não tenho nada contra ele pessoalmente. Não me lembro se treinamos um com o outro. Acho que nunca treinamos, mas a academia dele fica a dois minutos da minha. Eu treino no King’s [MMA] e treina na HB Ultimate, Tiki [Ghosn’s] academia.

“Então, uma história engraçada, muito, muito tempo atrás eu visitei Las Vegas, não me lembro, mas acho que [Fabricio] Werdum e Beneil Dariush estavam brigando naquela época e eu estava saindo com Jon Tuck, e ele queria ver seu amigo [who happened to be Ortega] e eu não sabia quem ele era e acabamos jogando dados junto com a mesa de Ortega.”

Apesar de treinar em academias diferentes, Chikadze diz que encontra Ortega com bastante frequência, considerando que ambos se exercitam no mesmo bairro e até dividem espaço no mesmo centro de recuperação em Huntington Beach, Califórnia.

Houve uma época em que Chikadze conta que convidou Ortega para trabalhar com ele e com a equipe do King’s MMA, comandada pelo famoso treinador Rafael Cordeiro, mas o pedido foi negado.

“Lembro muito bem que convidei ele para treinar há muito tempo, não estava no UFC, mas convidei para vir treinar conosco no King’s e ele meio que recusou”, disse Chikadze. “Ele tinha seu próprio time e seria desrespeitoso [to them] ou algo assim, mas eu podia sentir que ele podia ver que poderíamos ser futuros adversários.”

No papel, a luta testaria a trocação de Chikadze contra o grappling de Ortega, mas o lutador georgiano espera que cada um deles tenha a chance de trabalhar fora de sua zona de conforto.

Na verdade, Chikadze tem trabalhado incansavelmente em seu grappling desde que se mudou para os Estados Unidos em tempo integral, mas raramente teve a chance de mostrar essas habilidades no UFC. Talvez uma luta contra um faixa-preta de jiu-jítsu brasileiro como Ortega desse essa oportunidade a Chikadze.

“Sou faixa-roxa”, disse Chikadze. “Não recebi meu cinturão [advanced] faz muito tempo mas todo esse tempo venho treinando jiu-jitsu no King’s, mais agora fiquei amigo [with] O Leo Vieira, que é o chefe do Checkmat, e agora estou treinando um pouco de grappling, jiu-jitsu com ele também, e não acredito mais que sou apenas um striker.”

Idealmente, Chikadze teria preferido marcar uma luta no início deste ano, especialmente depois que uma luta planejada contra o “The Korean Zombie” Chan Sung Jung se desfez.

Atrasar seu retorno por mais alguns meses não é preferível, mas Chikadze revelou que Ortega está lidando com algumas pequenas lesões que o impedirão de competir até o verão. Não é o melhor cenário, mas Chikadze está disposto a esperar porque Ortega é exatamente o tipo de adversário que deseja.

“Realisticamente, estou pensando no final de julho, início de agosto”, disse Chikadze. “É o que eu estou pensando o que vai acontecer. Estou pronto desde meados do ano passado. Estou trabalhando duro. Sempre que o UFC me liga, eu digo sim a todos os meus oponentes todas as vezes e eles sabem meu número.”