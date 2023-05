Gilbert Arenas manda forte recado para Ja Morant: “É melhor ele se trancar na academia”

FWorms, jogador da NBA Gilberto Arenas tentou enviar uma mensagem para Eu moro depois que o jogador do Grizzlies teve problemas com a lei.

“O verão mais importante da carreira deste homem é este verão. É melhor ele se trancar na academia, em casa…cortar o cabelo dele, arranjar uma equipe de segurança, ter pelo menos três mulheres como parte dessa equipe, para que não pareça bandido, tipo Kobe tentou… não ser visto durante todo o verão”, comentou em seu canal no YouTube Gil’s Arenas.

O ex-jogador do Warriors também deu entrevista ao TMZ onde disse que Morant deve seguir os passos de Lebron Jamesacrescentando que as coisas que você faz de errado superam as coisas que você faz de certo.

“Qual você quer que seja o seu legado?” Arena perguntou. “EU fez 99 coisas certas. Eu fiz uma coisa errada. Todo mundo se lembra de uma coisa. Não importa quantos campeonatos, quantos títulos de pontuação você ganhe. Eles vão se lembrar desse momento neste momento”, disse ele ao TMZ.

O que Ja Morant fez?

Dois meses atrás, Morant foi criticado por mostrar uma arma em seu Instagram Live. Então, um incidente semelhante apareceu online, onde ele foi visto em um carro com um amigo, ambos fazendo um sinal de arma com as mãos. Mais tarde, Morant parecia estar segurando o que parecia ser uma arma, embora a hora e o local do vídeo não sejam claros.

No início da temporada, Morant teve problemas em março, após mostrando uma arma em seu Instagram Live de uma boate. Ele foi suspenso pela equipe e uma imagem vazou posteriormente, mostrando-o cercado por dançarinos e dinheiro.

Na entressafra, Morant ganhou as manchetes por socar um adolescente durante um jogo de basquete, supostamente saindo de casa com uma arma visível na cintura. Ele também entrou em uma briga verbal com Memphis polícia em um shopping com amigos.

De acordo com um relatório de Gus Garcia-Roberts e Molly Hensley-Clancy do Washington Post, entrevistas e registros internos sugerem que o Memphis Grizzlies e a NBA tentou esconder a notícia.